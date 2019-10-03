Дипломаты США нагло плюнули россиянам в лицо

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об очередном наглом демарше, который устроили дипломаты США в отношении своих российских коллег. Члены еще одной делегации из России не смогли принять участие в международном мероприятии, проходящем на американской земле, поскольку не смогли получить визы.

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