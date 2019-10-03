Дипломаты США нагло плюнули россиянам в лицо

Представители России и США должны были встретиться на форуме "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии для того, чтобы обсудить двусторонние отношения между своими государствами. Этот процесс, однако, оказался серьезно осложнен.
Очередной наглый беспардонный выпад позволили себе американские дипломаты – они отказались выдавать визы членам делегации из России. ПРимечательно, что российских дипломатов отказались пускать на мероприятие, которое проводится на месте крепости русских первопроходцев, находившейся там с 1812 по 1841 годы.
Впрочем, этот случай далеко не единичный. "Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер", – цитирует "Интерфакс" официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
15 марта 1812, 205 лет назад, Иван Кусков с товарищами заложил в Калифорнии русскую крепость Форт-Росс pic.twitter.com/DEDahXHBPW— ИСТОРИЯ.РФ ���� (@history_RF) March 15, 2017
Ранее американский демарш не позволил присутствовать в полном составе делегации из России на Генеральной ассамблее ООН. При этом американская сторона попыталась оправдаться. Бывший посол США в Москве Джон Хантсман попытался переложить часть ответственности на Россию.
"Почему Хантсман говорит, что визовых проблемы существуют у обеих сторон? Она целиком и полностью сформирована США, просто иногда Вашингтону приходится пожинать плоды своей политики", – цитирует РИА ФАН Марию Захарову.
Она отметила, что проблемы с въездом в США испытывают не только официальные лица из России, но также представители деловых кругов страны, общественные деятели и даже простые туристы. "Чтобы получить добропорядочным гражданам визу, нужно потратить на это до года ожидания, потом собеседование, притом оплата визовых услуг происходит вовремя", – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом с другими странами у России подобных сложностей не возникает. Поэтому попытка обвинить в постоянных американских демаршах российскую сторону обречена на провал.
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