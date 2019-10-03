"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале

Норвежские журналисты напугали своих читателей странным заявлением о том, что по территории их страны якобы разгуливают некие российские спецназовцы. Одновременно с этим Москва, по уверениям все тех же СМИ, активно шпионит за Осло.
Никаких реальных оснований под заявлениями подобного рода, разумеется, нет. "Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части – не знаю: возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, – но мы увидели очевидный результат в СМИ этого государства", – цитирует RT официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
"Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов, не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении этого государства", – добавила она. При этом журналисты, заметила Мария Захарова, отошли от всех своих профессиональных норм.
#Захарова: Обратили внимание на антироссийские вбросы, появившиеся недавно в норвежских СМИ о якобы присутствии российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии. Рассчитываем, что Норвегия будет выстраивать отношения с Россией не на основе фейков pic.twitter.com/lR4OvWUZ3v— МИД России ���� (@MID_RF) October 3, 2019
Перечислять каждый фейк и подробно объяснять, почему подобные заявления не имеют никакого отношения к действительности, Мария Захарова не стала. Пусть, отметила она, все это останется на совести авторов-сочинителей.
"Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика", – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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