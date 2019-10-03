"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальную информацию об очередном шпионском скандале, который на этот раз разгорелся в Норвегии. Речь по ее словам, в очередной раз идет об антироссийской информационной кампании.

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