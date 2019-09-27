Захарова ответила на "русский след" в скандале Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова не оставила без внимания обвинения американского конгрессмена Нэнси Пелоси в адрес Москвы, что последняя якобы приложила руку к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
По словам Захаровой, судя по тому, что Нэнси сама раздула скандал вокруг этого разговора, то Россия "приложила руку именно к ней". Напомним, что СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп попросил инициировать на Украине расследование против сына своего соперника в новой президентской гонке Джо Байдена Хантера, пишет "РИА ФАН".
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