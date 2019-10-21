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Политика

Друг оказался вдруг: скандалист Лукашенко разочаровал россиян

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Шашни с Западом не прошли бесследно для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россияне стремительно разочаровываются в лидере соседней республики. 
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С тем, что Лукашенко не является настоящим союзником России, согласны более половины граждан нашей страны. Об этом свидетельствует опрос аналитической службы "Рамблера".

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Так, 52% респондентов усомнились, что Лукашенко протянул бы России руку помощи. Они отметили, что белорусский лидер не раз отмечался антироссийскими выходками. Говорить о дружбе в этом случае недопустимо, считают опрошенные.

Несмотря на заигрывания Лукашенко с Западом и паразитический характер нынешнего белорусского режима, который живет за счет России, ничего не давая взамен, более трети наших сограждан продолжают рассматривать его как друга и союзника. Волноваться, что соседняя республика рано или поздно переметнется на противоположную сторону баррикад, не стоит, полагают они.

Не все в порядке у Лукашенко и с рейтингом среди белорусов. Батька пытается представить себя как политика, который пользуется поддержкой абсолютного большинства населения. Но реальный уровень его поддержки гораздо ниже, полагают эксперты.

В последние годы рейтинг белорусского лидера тщательно скрывается, отмечают аналитики. Если бы в стране были проведены конкурентные выборы, то Лукашенко получил бы на них не более 30%, считают аналитики. По мнению авторов телеграм-канала "Бульба престолов", больше всего Батьку не любят в Минске: якобы в столице его рейтинг стремится к нулю.

Автор: 21 октября 2019, 17:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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