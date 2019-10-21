Друг оказался вдруг: скандалист Лукашенко разочаровал россиян

С тем, что Лукашенко не является настоящим союзником России,
согласны более половины граждан нашей страны. Об этом свидетельствует опрос аналитической службы "Рамблера".
Так, 52% респондентов усомнились, что Лукашенко протянул бы России руку помощи. Они отметили, что белорусский лидер не раз отмечался антироссийскими выходками. Говорить о дружбе в этом случае недопустимо, считают опрошенные.
Несмотря на заигрывания Лукашенко с Западом и паразитический характер нынешнего белорусского режима, который живет за счет России, ничего не давая взамен, более трети наших сограждан продолжают рассматривать его как друга и союзника. Волноваться, что соседняя республика рано или поздно переметнется на противоположную сторону баррикад, не стоит, полагают они.
Лукашенко заявил, что его рейтинг в России превышает 60%— Litvino-Ватоўкі (@LitVata) July 26, 2019
Директор совхоза "Городец" инфантилен в своих мечтах, но приходится ездить на масковию за ярлыком на княжество pic.twitter.com/OM8UmRmpVd
Не все в порядке у Лукашенко и с рейтингом среди белорусов. Батька пытается представить себя как политика, который пользуется поддержкой абсолютного большинства населения. Но реальный уровень его поддержки гораздо ниже, полагают эксперты.
В последние годы рейтинг белорусского лидера тщательно скрывается, отмечают аналитики. Если бы в стране были проведены конкурентные выборы, то Лукашенко получил бы на них не более 30%, считают аналитики. По мнению авторов телеграм-канала "Бульба престолов", больше всего Батьку не любят в Минске: якобы в столице его рейтинг стремится к нулю.
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