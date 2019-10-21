Дерзкий Лукашенко получил болезненный удар от Путина

Белоруссия – один из крупнейших должников России. На июль текущего года режим Лукашенко задолжал Москве более 7,5 миллиарда долларов. Это одна восьмая часть всего бюджета соседней республики.

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Демонстративно заигрывая с Западом, Минск не стесняется выпрашивать у Москвы новые кредиты. Несколько месяцев стороны вели переговоры о выделении 600 миллиардов рублей.

Лукашенко, видимо, рассчитывал, что проблем с этим не возникнет. В конце концов, четверть века его пребывания во власти Россия разными путями спонсировала белорусскую экономику, предоставляя дешевые кредиты, рынок сбыта и прочие преференции.

Однако в этот раз Москва включила прагматизм. Выделение Белоруссии 600 миллиардов рублей будет зависеть от шагов республики в направлении интеграции с Россией, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Слова руководителя финансового ведомства прозвучали после очередной порции скандальных заявлений темпераментного белорусского лидера. Выступая перед студентами и преподавателями Академии управления в Минске, Лукашенко отметился странным пассажем: дескать, Россия создала Евразийский экономический союз из-за ревности к Союзному государству. А теперь, пожаловался Батька, Москва чинит препятствия белорусским товарам.

В Москве к заскокам эмоционального Лукашенко уже привыкли, но все равно удивились. "Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза", – цитирует ТАСС источник в российском правительстве.

Пашинян и Путин что-то оживлённо обсуждают после заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване. Лукашенко, кажется, тоже хотел бы pic.twitter.com/hCJ6lQethC