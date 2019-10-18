После шпионского скандала Соловьев позвал американцев в Россию

Известный российский журналист и ведущий Владимир Соловьев не без юмора прокомментировал очередной шпионский скандал, который разгорелся в России после попытки американских дипломатов проникнуть на режимный объект. Он дал будущим туристам несколько советов, которые помогут им не попасть впросак.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс не стала отрицать, что задержанные в закрытой зоне нарушители – американские дипломаты. Она рассказала, что они просто отправились в путешествие по стране, чтобы лучше ее понять, а в окрестностях полигона близ Северодвинска оказались по чистой случайности.

"Объяснение секретаря посольства совершенно трогательное, я бы даже сказал, что оно не без чувства юмора. Я представляю, что было бы, если такие же объяснения давали наши дипломаты в США. Истерика была бы колоссальная", – заметил Владимир Соловьев.

"Умом Россию не понять, но американцы решили измерить", – заметил он. Само стремление американских дипломатов журналист поддержал, но заметил, что они допустили несколько важных ошибок. В частности, рассказал Владимир Соловьев, им стоило бы воспользоваться картой или системой ГЛОНАСС. "Тогда они бы реально попали в Архангельск, а не оказались "случайно" в Северодвинске", – цитирует издание "Взгляд" журналиста.

Посольство США о поездке своих дипломатов в Северодвинск:



"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять"



Ага, на экскурсию поехали — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) October 18, 2019

"Пусть американцы приезжают, пусть смотрят, но пусть научатся писать слово Архангельск. А то это сколько же надо сделать ошибок в слове Северодвинск, чтобы получился Архангельск?", – добавил он.

А для того, чтобы гарантированно избежать повторения подобных проблем в будущем Владимир Соловьев посоветовал американским дипломатам ездить по стране в рамках специальных пресс– туров или обратиться за помощью к официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. "Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде", – подчеркнул Владимир Соловьев.