Трамп выступил против президента-клоуна

Американский истеблишмент начинает готовиться к выборам президента США, которые назначены на 3 ноября 2020 года. Две главные политические силы – Демократическая и Республиканская партии – занялись тем, что пытаются убедить избирателей в полной непригодности своих оппонентов.
Действующий глава государства Дональд Трамп, как представитель республиканцев, не высокого мнения о своих конкурентах-демократах. "Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом", – цитирует РИА Новости американского лидера. Политик выразил уверенность, что ни у кого из потенциальных кандидатов от Демократической партии нет шансов одолеть его в справедливой борьбе и именно по этому была инициирована процедура импичмента.
Отметим, говоря о том, какими последствиями для США грозят "президенты-клоуны" Дональд Трамп упомянул 1929 год. Тогда, 24 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась паника, которая привела к катастрофическому падению курса акций. В историю эти события вошли как "черный четверг". А последовавший за ним спад мировой экономики получил название "Великая депрессия". Завершилась она лишь в 1940 году.
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