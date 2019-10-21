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Политика

Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами. Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.
прочитано 959 раз

Войну в Донбассе высокопоставленный военный назвал "замедленным конфликтом". При этом на дипломатическом фронте поддержка Украины ослабевает, констатировал Думанский. "В Европе от нас понемногу устают, по США такая же картина", – сказал генерал в беседе с порталом "Апостроф".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Думанский выступил с поддержкой инициатив Зеленского об урегулировании в Донбассе. Военнослужащий раскритиковал тех, кто ставит знак равенства между переговорами с Россией и капитуляцией перед Москвой. "Если мы говорим, то что, – сразу сдаем свои позиции?" - недоумевает он.

Он также считает необоснованными утверждения, что президент России якобы не исполнит обещания. Зеленскому во избежание внутренних волнений стоит объяснить украинцам, каким образом он будет договариваться с Путиным.

Россия предпринимает любые меры для достижения целей, сказал Думанский. Он призвал украинское руководство брать пример с Кремля. "Мы так же должны учиться играть", – добавил генерал.

Владимир Зеленский и Владимир Путин общались только по телефону. Двусторонняя встреча пока не планируется, сказал пару недель назад во время общения с журналистами лидер Незалежной. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – заявил он, но предпочел избежать конкретики.

Автор: 21 октября 2019, 19:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪГость
Ответить
3 НОЯБРЯ СИЭТЛ ВЗОРВУТ МАСОНЫ

Третья Мировая ВОЙНА начнется 3 ноября 2019 Не веришь СМОТРИ!
Егор Мороз (Боливiя)
<цензура>=ZxiM1NV11Gk

Ирина Нижегородцева Неделю назад
У нас в Приморском крае чуть ли не каждую неделю по субботам и воскресеньям начали отключать свет, в течении последних 2-3 месяцев.
Ответить 5

П.С.
Вот что говорил Отрок:

Некоторые из предсказаний отрока Вячеслава ( 1993). В Америке взорвут два больших одинаковых дома, затем снизу взорвут статую Свободы. Получится так – статуя как бы сделает шаг и рассыплется на части. ... Перед войной нашу армию развалят, отключение электроэнергии начнётся с Дальнего Востока, а затем понемногу будут везде отключать, Москву отключат последней. Везде будет холодно, т.к. отопление работать не будет. Отключат газ и электричество. В школах не будет даже мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице.
1

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