Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами. Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.



Войну в Донбассе высокопоставленный военный назвал "замедленным конфликтом". При этом на дипломатическом фронте поддержка Украины ослабевает, констатировал Думанский. "В Европе от нас понемногу устают, по США такая же картина", – сказал генерал в беседе с порталом "Апостроф".



Думанский выступил с поддержкой инициатив Зеленского об урегулировании в Донбассе. Военнослужащий раскритиковал тех, кто ставит знак равенства между переговорами с Россией и капитуляцией перед Москвой. "Если мы говорим, то что, – сразу сдаем свои позиции?" - недоумевает он.

Он также считает необоснованными утверждения, что президент России якобы не исполнит обещания. Зеленскому во избежание внутренних волнений стоит объяснить украинцам, каким образом он будет договариваться с Путиным.

Россия предпринимает любые меры для достижения целей, сказал Думанский. Он призвал украинское руководство брать пример с Кремля. "Мы так же должны учиться играть", – добавил генерал.

Владимир Зеленский и Владимир Путин общались только по телефону. Двусторонняя встреча пока не планируется, сказал пару недель назад во время общения с журналистами лидер Незалежной. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – заявил он, но предпочел избежать конкретики.