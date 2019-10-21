Убьют: предсказана страшная участь замученного Зеленского

Жизнь украинского лидера зависит от преданности его личной охраны, считает американский политолог Ариэль Коэн. По его мнению, Владимир Зеленский попал в тяжелейшую ситуацию: ему нужно выполнять план по урегулированию в Донбассе, но он не может не обращать внимания на националистов, взявших власть над улицей.



Обрек на гибель: Зеленского обвинили в страшном преступлении

"У Зеленского положение незавидное, потому что на Украине, в отличие от Америки, люди, которые не приемлют позицию Зеленского, готовы выйти на улицы", – сказал эксперт в эфире телеканала "ТВ Центр". Он не исключил вероятности физического устранения Зеленского. Столь радикальный вариант будет возможен, если президент продолжит противостояние с националистами и не обеспечит себе должной охраны.

В свою очередь журналист Владислав Мальцев полагает, что часть ультраправых пытается перетянуть главу государства на свою сторону. Радикалы собираются идти в политику, но им нужен покровитель и спонсор, сказал эксперт на недавней пресс-конференции в Москве.

Официальный Киев готов сотрудничать с частью националистов, полагает Мальцев. Это позволит отобрать голоса у тех радикалов, которые настроены на жесткое противостояние с Зеленским.

Владимир Зеленский, зачем вам политика?



снимайте сватов.

я готова смотреть их бесконечно.