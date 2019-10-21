Остался один: идущего на дно Зеленского бросили в беде

Владимира Зеленского и его команду предприниматель назвал
"комедийными". По мнению Бедового, поддерживающие их люди довольно
пассивны, и защищать президента не выйдут.
Другое дело – радикалы, подчеркнул бизнесмен. Захватившие власть над улицей ультраправые вооружены до зубов и имеют в своем распоряжении тысячи людей, принимавших участие в боевых действиях, имеющих опыт уличных боев рассказал предприниматель телеканалу НТВ.
"У него (Зеленского – Прим.ред.) в руках нет реальных рычагов управления этим зверинцем", – констатировал Бедовой.
Новость дополняется.
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