Ему остался год: шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко

Москва и Минск продолжают переговоры о выделении кредита в размере 600 миллиардов рублей. Без этих денег экономике Александра Лукашенко придется несладко,
уверен бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.
В отсутствие займа запас прочности белорусской экономики - год, полагает финансист. Несмотря на трудности, Москва выдаст Минску кредит, считает Богданкевич. "Предварительно попугает, пошумит – не первый раз, мы уже привыкли", – сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой".
Однако за красивые глаза Россия кредит Лукашенко не даст, уверен Богданкевич. "Цена – потеря суверенитета", – предупредил он.
Отвечать за экономическую политику главы государства придется всем белорусам, отметил Богданкевич. "Раз мы держим такого президента и поддерживаем его политику, чего другого ожидать?" - добавил бывший глава Нацбанка республики.
Вопрос о выделении Минску 600 миллиардов рублей повис в воздухе. Москва поставила Лукашенко условие: получение займа зависит от интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.Вероятно, в декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут "дорожную карту" по интеграции. Планируется, что через несколько лет Россия и Белоруссия создадут единое правовое и таможенное пространство, будут проводить единую социально-экономическую политику. Многие эксперты заговорили о конфедерации: по их мнению, уровень объединения Москвы и Минска будет выше, чем в Евросоюзе.
Цитата...— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) October 17, 2019
"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить"
- Президент Белоруссии А.Лукашенко
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