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Политика

Ему остался год: шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко

Александр Лукашенко, новости Беларусь. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык существовать в комфортных условиях российской помощи. Москва за последние четверть века разными путями спонсировала экономику соседней страны. Однако спокойной жизни белорусского лидера скоро придет конец. Эксперты предупреждают: запас прочности у экономической модели государства подходит к концу. 
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Москва и Минск продолжают переговоры о выделении кредита в размере 600 миллиардов рублей. Без этих денег экономике Александра Лукашенко придется несладко, уверен бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.

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В отсутствие займа запас прочности белорусской экономики - год, полагает финансист. Несмотря на трудности, Москва выдаст Минску кредит, считает Богданкевич. "Предварительно попугает, пошумит – не первый раз, мы уже привыкли", – сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой".

Однако за красивые глаза Россия кредит Лукашенко не даст, уверен Богданкевич. "Цена – потеря суверенитета", – предупредил он.

Отвечать за экономическую политику главы государства придется всем белорусам, отметил Богданкевич. "Раз мы держим такого президента и поддерживаем его политику, чего другого ожидать?" - добавил бывший глава Нацбанка республики.

Вопрос о выделении Минску 600 миллиардов рублей повис в воздухе. Москва поставила Лукашенко условие: получение займа зависит от интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. 

Вероятно, в декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут "дорожную карту" по интеграции. Планируется, что через несколько лет Россия и Белоруссия создадут единое правовое и таможенное пространство, будут проводить единую социально-экономическую политику. Многие эксперты заговорили о конфедерации: по их мнению, уровень объединения Москвы и Минска будет выше, чем в Евросоюзе. 

Автор: 21 октября 2019, 12:37
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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