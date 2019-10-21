Ему остался год: шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко

Москва и Минск продолжают переговоры о выделении кредита в размере 600 миллиардов рублей. Без этих денег экономике Александра Лукашенко придется несладко, уверен бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.



В отсутствие займа запас прочности белорусской экономики - год, полагает финансист. Несмотря на трудности, Москва выдаст Минску кредит, считает Богданкевич. "Предварительно попугает, пошумит – не первый раз, мы уже привыкли", – сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой".

Однако за красивые глаза Россия кредит Лукашенко не даст, уверен Богданкевич. "Цена – потеря суверенитета", – предупредил он.

Отвечать за экономическую политику главы государства придется всем белорусам, отметил Богданкевич. "Раз мы держим такого президента и поддерживаем его политику, чего другого ожидать?" - добавил бывший глава Нацбанка республики.

Вопрос о выделении Минску 600 миллиардов рублей повис в воздухе. Москва поставила Лукашенко условие: получение займа зависит от интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

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"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить"

- Президент Белоруссии А.Лукашенко