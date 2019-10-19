Лукашенко пожаловался на усталость от обязанностей президента

Президент Белоруссии признался, что его работа требует полной отдачи и заставляет "крутиться как белка в колесе". При этом политик добавил, что за 25 лет он к этому привык.
"Вся жизнь моя, думаю, и других президентов, как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться? Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать", – цитирует Александра Лукашенко "БЕЛТА".
Также белорусский лидер подчеркнул, что сказанное вовсе не означает, что он "сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит". Ведь даже у президента бывают свободные дни. Правда, об отдыхе надо позаботиться заранее.
"В принципе, могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было", – поделился Александр Лукашенко. Он отметил, что работа президента страны автоматически подразумевает вовлеченность в государственные дела. По его словам, по факту глава государства "человек абсолютно несвободный и занятой".
Как писали "Дни.ру", ранее Александр Лукашенко признался, что после ухода с президентского поста хочет работать в сфере образования. "Ректором был бы где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения со студентами и коллективом минской Академии управления при президенте.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Давайте поиграем!
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Козел
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Стыдно быть девственницей
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?