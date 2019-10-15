На Украине внезапно заявили о продолжении войны в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил ряд весьма спорных тезисов по поводу исполнения страной взятых на себя обязательств. Если верить главе украинского дипломатического ведомства, Киев планирует отказаться как от "формулы Штайнмайера", так и от минских соглашений в частности.

Все политические силы, так или иначе оказавшиеся у власти после государственного переворота на Украине, отличаются завидным умением загонять самих себя и всю страны в безвыходное положение, последовательно отказываясь от всех возможностей выйти из кризиса. Приход к власти Владимира Зеленского подарил простым украинцам надежду на то, что эта тенденция будет сломана. Однако последние новости указывают на то, что эти ожидания были напрасны.

Сперва радикально настроенные националисты организовали протесты против Владимира Зеленского, называя выполнение подписанной Киевом "формулы Штайнмайера". Теперь похожие воззрения высказывают уже украинские чиновники самого высокого уровня. Более того, исходя из заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, украинская власть планирует вовсе отказаться от минских соглашений.

"Украина является и будет оставаться унитарным государством, сценарий федерализации неприемлем", – цитирует издание "Политнавигатор" главу украинского внешнеполитического ведомства. Этот его довод явно ориентирован против разговоров о предоставлении Донбассу особого статуса, как это прописано в заключенных в Минске соглашениях.

Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского: ему дали 10 дней на отказ от отвода войск и «формулы Штайнмайера». Иначе - переход к активному сопротивлению. В ЕС долго закрывали глаза на ультра на Украине. А они теперь диктуют повестку дня. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019

Раскритиковал он и "формулу Штайнмайера", не называя этот документ, но выразив несогласие с смой его сутью. "Установление необходимых условий безопасности является обязательным условием проведения местных выборов на Донбассе: российские военные формирования, наемники и оружие должны быть выведены с территории Украины. Кроме того, мы должны восстановить полный контроль над временно неконтролируемой участком российско-украинской границы", – повторил Вадим Пристайко пропагандистские лозунги, с помощью которых предыдущая власть раз за разом срывала процесс мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

Глава МИД рассказал о плане "Б" – это мобилизация



В случае непринятия народом "формулы Штайнмайера" у государства есть план "Б": дополнительные сборы на армию и всеобщая мобилизация. Воевать, так воевать.#Украина #Донбасс pic.twitter.com/9U9i0QJQdz — KYIV_EXSPRESS (@kiev_exp) October 15, 2019

По сообщению украинских СМИ, Пристайко назвал альтернативу выполнения минских соглашений. Она заключается в мобилизации. Очевидно, что вслед за наращиванием военной мощи должно будет последовать ее применение против жителей Донбасса. И у главы МИД возражений против такого сценария, судя по всему, нет. "Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать", – подчеркнул министр.