Когда помирятся Россия и США

В январе президентству Дональда Трампа исполняется два года. Глава Белого дома обещал улучшить отношения с Россией и решить проблемы, которые возникли между странами за последние годы. К сожалению, отношения Москвы и Вашингтона при президенте Трампе продолжили деградировать, никаких прорывных соглашений достигнуто не было. Ждать ли прогресса в наступившем году? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.



В целом аналитики прогнозируют сохранение текущего уровня в отношениях России и США. По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, прорыва ждать не стоит. Эксперт прогнозирует новые санкции против Москвы.

"Дополнительные ограничения со стороны США, конечно, возможны, ведь для их введения американцам необязательно даже выдумывать повод, достаточно просто руководствоваться "политической целесообразностью", – сказал политолог.

Отмена санкций, хотя бы частичная, на его взгляд маловероятна. Иванов напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что вопрос санкций тесно увязан с вопросом Крыма. Возвращение полуострова в состав Украины невозможно, поэтому санкционный режим будет сохраняться еще очень долгое время, прогнозирует аналитик.

Впрочем, в пессимизм ударяться не стоит. Иванов уверен, что отношения России и США уже достигли низшей точки, поэтому дальнейшее ухудшение невозможно. "Разве что какие-то прямые боевые столкновения на нейтральной территории, например, в Сирии, способны обострить ситуацию, но это тоже маловероятно – слишком высока цена. Все понимают, включая руководство европейских стран, что такие столкновения могут спровоцировать войну между двумя крупнейшими ядерными державами", – пояснил аналитик.





Дональда Трамп не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой, наоборот, американский лидер убежден, что все вопросы мировой безопасности необходимо решать вместе с Москвой, уверен Иванов. В то же время эксперт призвал учитывать фактор внутриполитической борьбы в США. Оппоненты главы Белого дома продолжают обвинять его в сговоре с Россией на президентских выборах в 2016 году, поэтому любые шаги по направлению улучшения отношений с Москвой будет трактоваться противниками Трампа как сдача национальных интересов США, подчеркнул руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

Ситуацию для главы Белого дома осложнили ноябрьские выборы в конгресс. Несмотря на то, что Трамп укрепил контроль над верхней палатой американского парламента – сенатом, демократы взяли реванш в палате представителей.

"Поэтому изменений в отношениях между Россией и США как в лучшую, так и в худшую сторону в следующем году ждать не стоит", – подытожил эксперт.

Главные конфликтные точки России и США остались прежними – Сирия и Украина. Гражданская война в арабской республике продолжается уже восемь лет, в нее оказались втянуты главные мировые и региональные игроки. Однако последние победы сирийской армии и освобождение ключевых регионов от боевиков позволяет прогнозировать ее скорое окончание. Во многом конец войны зависит от позиции США. По мнению политолога Сергея Расторгуева, Вашингтон не готов мириться с активным участием Москвы в сирийских делах и усилением ее влияния на Ближнем Востоке.

"Это не просто ставит под угрозу экспансионистские интересы Америки, но и подвергает сомнению статус непобедимого гегемона и политического монополиста в глазах мирового сообщества", – пояснил аналитик.





Он напомнил, что США решают в регионе ряд задач. Прежде всего, это обеспечение безопасности Израиля и борьба с экспансией Ирана, в том числе недопущение создания Тегераном ракетно-ядерного оружия, поддержка лояльных вооруженных группировок, борьба за контроль над нефтяными ресурсами.

"С учетом того, что ближневосточный фронт это основная "дойная корова" Соединенных Штатов, исход, в котором Америка смирится с присутствием России в Сирии и президентством нелояльной фигуры, наименее вероятен. Возможно лишь временное тактическое отступление, вроде готовности США смириться с фактом сохранения президентом Сирии Башаром Асадом власти до следующих выборов в 2021 году", – резюмировал Расторгуев.

Директор "Русской аналитической школы", доктор философских наук Юрий Курносов придерживается схожего мнения. Он уверен, что Вашингтоне через израильских "ястребов" будет и дальше провоцировать конфликты на Ближнем Востоке и подстрекать некоторые арабские страны региона к конфронтации с Россией.

Эксперты смотрят скептически на отношения Москвы и Вашингтона в контексте украинского вопроса. Политолог, президент Финансово-промышленного альянса России Вячеслав Куклин уверен, что Запад не заинтересован в выполнении минских соглашений, поскольку война – удобный повод для введения новых санкций против нашей страны. Кроме того, напомнил он, США и их союзники не оставили планов окружить Россию так называемым санитарным кордоном – цепью недружественных стран.





Но политолог все же не исключил компромисса по украинскому вопросу. По его мнению, ключ к этому – отказ Москвы от поддержания единства украинского государства. Куклин уверен: Россия должна признать необходимость возврата ряда территорий Незалежной странам, которым они принадлежали ранее – Западная Украины Польше, часть Закарпатья Венгрии и так далее.

"Взамен Москва устанавливает жесткий протекторат над всеми остальными территориями, включая Донбасс, Центральную часть Украины и юго-восток Украины, так называемую Новороссию", – сказал эксперт.



Для США этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, считает аналитик, это позволит продвинуться НАТО на восток, во-вторых, покончить с многомиллиардными вложениями в Украину, в-третьих, избежать войны с Россией.

"Для Москвы этот план снимает вопросы церковного раскола и раскола русского мира, позволяет укрепить геополитические границы и разрушает единый кордон недружественных государств. Также позволяет расширить не только зону влияния, но и укрепить военно-политическую структуру на западном и южном направлении. Вот такой формат соглашений США – Россия может стать одной из основ компромисса", – заявил Куклин.

Получается, что у Москвы и Вашингтона есть предпосылки для большой сделки как минимум на украинском направлении. Не факт, что прогресс наметится в этом году.

Однако в 2020-м американцам предстоит выбирать нового президента. Трамп наверняка пойдет на второй срок. За это время ему нужно предъявить избирателям реальные результаты четырех лет пребывания в Белом доме. Сделка с Россией была бы в этом случае как нельзя кстати.