Когда помирятся Россия и США

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Вторник 8 января
Лента новостей
19:05
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
17:11
Заботливый Путин выручил убитую горем россиянку
16:36
В Москве двухлетний ребенок ради забавы выбросил полмиллиона
16:08
Потерявший голову ухажер предъявил справку требовательной Борисовой
14:22
Российский режиссер умер из-за оторвавшегося тромба
13:42
Взволнованная Костенко готовится к появлению второго ребенка
13:11
Цветущую Утяшеву поздравляют с пополнением
12:31
Знаменитая модель найдена мертвой в своем доме
12:06
Роскошная жизнь Скрипалей после отравления
11:31
Главную свинью российского телевидения лишили зарплаты
10:58
Актер из "Криминального чтива" скончался из-за осложнений после болезни
10:29
Жене доложили о грязной измене Кобзона
10:04
Умерла звезда фильма "Звездный путь"
08:27
Сделано сенсационное заявление о пополнении в семье певицы Алсу
06:17
Опустошенный Порошенко в ужасе бежит с тонущего корабля
01:16
Названы главные причины жутких мучений сына Табакова
00:06
У измотанного Лазарева заканчиваются деньги
23:17
Загнанный в угол Шепелев вынужден рассказать сыну всю правду
22:08
Поргина поставила крест на личной жизни после смерти Караченцова
21:15
Кравец побила короной наглого Дудя
21:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года
20:39
69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини
20:11
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
19:41
Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох
19:03
В Москве злоумышленники ограбили аптеку с помощью шприцев
18:23
Избранника Ирины Шейк перепутали с Шаляпиным на премии "Золотой глобус"
17:39
Крымский мост признали бесполезным
17:01
Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество
16:19
Плюнувшую на королевскую семью Меган Маркл поставили на место
15:39
Сексуальная Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову
15:05
Много погибших: в Черном море затонул корабль
14:32
Россияне в панике из-за травмы Путина
14:06
Скончался гитарист знаменитой рок-группы
13:27
В центральном парке Челябинска на маленького ребенка набросился волк
12:41
"Шикарная пара": народ радуется за красующихся вместе Лорак и Лазарева
12:07
Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла после тщетной борьбы с раком
11:31
18-летняя любовница известного певца устроила стриптиз на "Доме-2"
11:06
В Москве загорелся автокомплекс
10:39
Разрешили ехать: Верник нелепо оправдался за возмутительную выходку
10:09
Прикинувшихся счастливыми Собчак и Виторгана поймали на гнусной лжи
08:34
Эмоциональную Кудрявцеву готовят к тяжелым потрясениям
19:08
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года
18:48
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды
18:24
Готового на все Киркорова отправляют на "Евровидение"
16:41
Изуродовавший лицо жены Башаров покинул Россию
16:03
У Гузеевой опустились руки из-за смертельной зависимости дочери
15:21
Коварная Волочкова увела богатого мужчину у нерешительной Собчак
14:42
В Москве повариха сломала мужу ребра из-за клопов
14:11
Асмус молит о помощи после слухов о разрыве с Харламовым
13:38
В Сочи шторм разрушил целую набережную
13:09
Ребенку Меган Маркл и Принца Гарри подложили свинью
12:27
Абсолютно голая дочь певицы Славы возбудила народ
12:07
В Москве таксист набросился с ножом на пассажира
12:00
Победители грандиозного тиража "Русского лото" до сих пор не вышли на связь
11:36
В общежитии московского вуза произошла массовая драка
11:14
"Кто бы мог подумать": смерть добила сломленную Борисову
10:37
Женщины так и липнут: сердцеед Петросян замечен обнимающимся с молодой актрисой
10:17
Зверски избившего жену Аршавина пожалели
10:03
Названа официальная причина смерти Криса Кельми
08:39
Объявлено о бегстве прогоревшей Заворотнюк на Украину
07:18
Опьяненную семейным счастьем Орбакайте ждут резкие перемены
07:02
Рустам Солнцев поздравил "Дни.ру" с Новым годом
23:05
Группа "Банд'эрос" поздравила "Дни.ру" с Новым годом
20:36
Не сможет уйти: раскрыта пагубная зависимость попавшей в капкан Бородиной
19:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года
18:07
Сильнейшие удары головой: российская саночница разбилась во время соревнований
17:30
Добрый поступок Путина взбесил злорадствующих украинцев
16:47
Звезды с самыми ужасными морщинами вызвали отвращение
16:14
Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса
15:44
Есть пострадавшие: в Сочи сошла лавина
15:15
Под Москвой произошло массовое отравление детей
14:37
У обнажившейся Волочковой сдали нервы
14:01
Россияне в ужасе от вида изможденного Малахова на больничной койке
13:20
Жуткий пожар застал врасплох Петросяна и Вайкуле
12:38
Множество пострадавших: неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе
12:11
Жена усердно скрывает чудовищную тайну похорон Криса Кельми
11:49
Конор Макгрегор второй раз стал отцом
11:32
Легендарный футболист Диего Марадона экстренно госпитализирован
10:59
Оторвался тромб: умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
10:30
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты
10:02
Собчак взорвалась из-за наглой выходки Верника
09:38
Все очень серьезно: мир ждут страшные военные угрозы
08:06
Китайский гороскоп на 2019 год
06:45
Анна Калашникова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:02
Группа Ottawan поздравила "Дни.ру" с Новым годом
21:05
Жена-старушка Солнцева обскакала жадную до славы Цымбалюк-Романовскую
19:30
"Помойка с гламурными бомжами": скандальным шоу на ТВ нанесли новый удар
18:44
Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна
18:00
"Ситуация критическая": Предсказаны миллиардные траты на Крымский мост
17:31
Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину
17:01
"Самый ужасный день": У машины Прилучного на ходу отказали тормоза
16:33
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
16:17
Роскошные жены миллиардеров
15:38
Джоли калечит детей ради помощи подруге
15:15
"Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак
15:00
Мишулина разоблачила скандальные телешоу
14:32
Верника сняли разъезжающим на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве
13:36
Успенская в коротких шортах произвела фурор
13:07
Волочкова забросала народ снимками в бикини
12:27
Елизавета II заперла объявивших друг другу войну Кейт Миддлтон и Меган Маркл
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне в панике из-за травмы Путина
Крымский мост признали бесполезным
Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Готового на все Киркорова отправляют на "Евровидение"
Изуродовавший лицо жены Башаров покинул Россию
69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини
Политика

Когда помирятся Россия и США

Дональд Трам и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
В январе президентству Дональда Трампа исполняется два года. Глава Белого дома обещал улучшить отношения с Россией и решить проблемы, которые возникли между странами за последние годы. К сожалению, отношения Москвы и Вашингтона при президенте Трампе продолжили деградировать, никаких прорывных соглашений достигнуто не было. Ждать ли прогресса в наступившем году? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.  
прочитано 621 раз

В целом аналитики прогнозируют сохранение текущего уровня в отношениях России и США. По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, прорыва ждать не стоит. Эксперт прогнозирует новые санкции против Москвы.  

ПО ТЕМЕ

Трамп бежит из Сирии под натиском Путина

Путин поставил на место наглеца Трампа

 Новый год 2019

Сюжеты Новый год 2019

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Дополнительные ограничения со стороны США, конечно, возможны, ведь для их введения американцам необязательно даже выдумывать повод, достаточно просто руководствоваться "политической целесообразностью", – сказал политолог. 

Отмена санкций, хотя бы частичная, на его взгляд маловероятна. Иванов напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что вопрос санкций тесно увязан с вопросом Крыма. Возвращение полуострова в состав Украины невозможно, поэтому санкционный режим будет сохраняться еще очень долгое время, прогнозирует аналитик.  

Впрочем, в пессимизм ударяться не стоит. Иванов уверен, что отношения России и США уже достигли низшей точки, поэтому дальнейшее ухудшение невозможно. "Разве что какие-то прямые боевые столкновения на нейтральной территории, например, в Сирии, способны обострить ситуацию, но это тоже маловероятно – слишком высока цена. Все понимают, включая руководство европейских стран, что такие столкновения могут спровоцировать войну между двумя крупнейшими ядерными державами", – пояснил аналитик. 

Дональд Трам и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Дональда Трамп не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой, наоборот, американский лидер убежден, что все вопросы мировой безопасности необходимо решать вместе с Москвой, уверен Иванов. В то же время эксперт призвал учитывать фактор внутриполитической борьбы в США. Оппоненты главы Белого дома продолжают обвинять его в сговоре с Россией на президентских выборах в 2016 году, поэтому любые шаги по направлению улучшения отношений с Москвой будет трактоваться противниками Трампа как сдача национальных интересов США, подчеркнул руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. 

Ситуацию для главы Белого дома осложнили ноябрьские выборы в конгресс. Несмотря на то, что Трамп укрепил контроль над верхней палатой американского парламента – сенатом, демократы взяли реванш в палате представителей.

"Поэтому изменений в отношениях между Россией и США как в лучшую, так и в худшую сторону в следующем году ждать не стоит", – подытожил эксперт. 

Главные конфликтные точки России и США остались прежними – Сирия и Украина. Гражданская война в арабской республике продолжается уже восемь лет, в нее оказались втянуты главные мировые и региональные игроки. Однако последние победы сирийской армии и освобождение ключевых регионов от боевиков позволяет прогнозировать ее скорое окончание. Во многом конец войны зависит от позиции США. По мнению политолога Сергея Расторгуева, Вашингтон не готов мириться с активным участием Москвы в сирийских делах и усилением ее влияния на Ближнем Востоке.  

"Это не просто ставит под угрозу экспансионистские интересы Америки, но и подвергает сомнению статус непобедимого гегемона и политического монополиста в глазах мирового сообщества", – пояснил аналитик. 

Российские войска в Сирии. Фото: www.globallookpress.com

Он напомнил, что США решают в регионе ряд задач. Прежде всего, это обеспечение безопасности Израиля и борьба с экспансией Ирана, в том числе недопущение создания Тегераном ракетно-ядерного оружия, поддержка лояльных вооруженных группировок, борьба за контроль над нефтяными ресурсами.  

"С учетом того, что ближневосточный фронт это основная "дойная корова" Соединенных Штатов, исход, в котором Америка смирится с присутствием России в Сирии и президентством нелояльной фигуры, наименее вероятен. Возможно лишь временное тактическое отступление, вроде готовности США смириться с фактом сохранения президентом Сирии Башаром Асадом власти до следующих выборов в 2021 году", – резюмировал Расторгуев.  

Директор "Русской аналитической школы", доктор философских наук Юрий Курносов придерживается схожего мнения. Он уверен, что Вашингтоне через израильских "ястребов" будет и дальше провоцировать конфликты на Ближнем Востоке и подстрекать некоторые арабские страны региона к конфронтации с Россией.  

Эксперты смотрят скептически на отношения Москвы и Вашингтона в контексте украинского вопроса. Политолог, президент Финансово-промышленного альянса России Вячеслав Куклин уверен, что Запад не заинтересован в выполнении минских соглашений, поскольку война – удобный повод для введения новых санкций против нашей страны. Кроме того, напомнил он, США и их союзники не оставили планов окружить Россию так называемым санитарным кордоном – цепью недружественных стран. 

Фото: www.globallookpress.com

Но политолог все же не исключил компромисса по украинскому вопросу. По его мнению, ключ к этому – отказ Москвы от поддержания единства украинского государства. Куклин уверен: Россия должна признать необходимость возврата ряда территорий Незалежной странам, которым они принадлежали ранее – Западная Украины Польше, часть Закарпатья Венгрии и так далее.  

"Взамен Москва устанавливает жесткий протекторат над всеми остальными территориями, включая Донбасс, Центральную часть Украины и юго-восток Украины, так называемую Новороссию", – сказал эксперт.

Для США этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, считает аналитик, это позволит продвинуться НАТО на восток, во-вторых, покончить с многомиллиардными вложениями в Украину, в-третьих, избежать войны с Россией. 

"Для Москвы этот план снимает вопросы церковного раскола и раскола русского мира, позволяет укрепить геополитические границы и разрушает единый кордон недружественных государств. Также позволяет расширить не только зону влияния, но и укрепить военно-политическую структуру на западном и южном направлении. Вот такой формат соглашений США – Россия может стать одной из основ компромисса", – заявил Куклин.  

Получается, что у Москвы и Вашингтона есть предпосылки для большой сделки как минимум на украинском направлении. Не факт, что прогресс наметится в этом году.

Однако в 2020-м американцам предстоит выбирать нового президента. Трамп наверняка пойдет на второй срок. За это время ему нужно предъявить избирателям реальные результаты четырех лет пребывания в Белом доме. Сделка с Россией была бы в этом случае как нельзя кстати.

Автор: Иван Поляков8 января 2019, 18:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

комментарии

Политика

Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Топ-10 знаменитых перлов политиков
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Кравец побила короной наглого Дудя
69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года
Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Потерявший голову ухажер предъявил справку требовательной Борисовой

Звезда отметила, что пока боится доверять мужчинам
Шоу-бизнес

Взволнованная Костенко готовится к появлению второго ребенка

Жена Тарасова строит планы на будущее

Шоу-бизнес

Цветущую Утяшеву поздравляют с пополнением

Поклонники взбудоражены
Общество

Россияне в панике из-за травмы Путина

Происхождение раны объяснил пресс-секретарь президента

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о пополнении в семье певицы Алсу
Опустошенный Порошенко в ужасе бежит с тонущего корабля
Названы главные причины жутких мучений сына Табакова
У измотанного Лазарева заканчиваются деньги

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Крымский мост признали бесполезным
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru