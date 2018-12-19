Трамп бежит из Сирии под натиском Путина
Глава Белого дома приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Контингент состоит из двух тысяч военнослужащих. При этом Трамп с гордостью объявил, что это он разгромил "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.), сообщает РИА Новости.
Эксперты и политики в связи с этим не исключают, что после заявлений Трампа могут последовать провокации. Также наблюдатели говорят, что уход американцев мало повлияет на обстановку в Сирии.
Главную роль там по-прежнему играет Россия, именно ее военные находятся в арабской республике абсолютно законно, по приглашению президента Башара Асада. И именно наши войска сыграли главную роль в разгроме террористов.
Двойное дно: сенатор нашел скрытый смысл в выводе войск #США из Сирииhttps://t.co/Kk4APcXaRi#Косачев #Россия #Сирия #США #Трамп pic.twitter.com/ehAuX7WYsD— Cобытия дня в России (@smnewsru) 19 декабря 2018 г.
Напомним, несколько дней назад еще один политик присвоил себе победу над "ИГИЛ" в Сирии. Президент Турции заявил, что это заслуга его страны. По всей видимости, и Реджеп Тайип Эрдоган, и Дональд Трамп подзабыли, что год назад о полной победе над "Исламским государством" сообщил российский лидер Владимир Путин.
В начале декабря 2017 года президент России заявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
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