Савченко – президент: украинцы вспомнили пророчество Кашпировского
О встрече Надежды Савченко и Анатолия Кашпировского напомнил пользователям Facebook один из сторонников бывшего депутата Верховной рады. Психотерапевт-телеведущий встречался с Надеждой в ноябре прошлого года. В разговоре с опальным депутатом Кашпировский заверял, что следующим президентом Украины станет женщина.
"Малоизвестный факт. Незадолго до ареста Надежды Савченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где было сказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войну и спасет Украину", – гласит подпись под фотографией.
Надежду Савченко обвинили в сговоре и подготовке покушения на высшее руководство страны. Ее лишили депутатской неприкосновенности, задержали и отдали под суд. Несмотря на это, Савченко заявила, что намерена участвовать в президентских выборах. 5 декабря бывший нардеп объявила сухую голодовку, а позже сообщила, что частично потеряла слух и зрение.
Украинцев прогноз Кашпировского для Савченко насмешил. "Полный идиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости, чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байки выдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я", "Так он же энурез лечил", – иронизируют комментаторы. В президентство Савченко они не верят.
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