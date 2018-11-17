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Политика

С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная. Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие в политической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозный парламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторые детали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других, причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.  
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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Надежда Савченко родилась в 1981 году в Киеве. О ее ранних годах известно мало. В молодости будущий капитан украинской армии выбрала вполне женскую специальность – дизайнер-модельер. После этого училась на факультете журналистики главного украинского вуза – Киевского национального университета. 

Но в стенах КНУ Савченко пробыла недолго. Спустя год неожиданно ушла из университета. Поступок странный, ведь элитный вуз и престижный факультет – это пропуск в успешную жизнь, отличный старт для стремительной карьеры. Скорее всего, Савченко поняла, что хочет заниматься совсем другим. 

Из железнодорожников в десантуру 

Оставив университет, она решила поступить на службу в армию. Савченко стала радистом в Железнодорожных войсках. Но и там ей не понравилось, поэтому будущий депутат перевелась в 95-ю десантную бригаду.

О службе там Савченко любила рассказывать в драматических подробностях. Депутат Верховной рады вспоминала, что командир поставил условие: если она пробежит 15 километров в полной амуниции и с 15-килограммовым рюкзаком на равных с другими военнослужащими, то ее примут в подразделение. 

Фото: commons.wikimedia.org/Ukrainian TV channel

Со слов Савченко, она не только пробежала маршрут и не отстала от других, но еще и несла на себе трех солдат. Впрочем, складывается впечатление, что депутат все же преувеличивает. Столь серьезную нагрузку может не выдержать даже молодой, здоровый мужчина, не говоря уже о женщине. Физиологические особенности никто не отменял.

Иракские откровения 

В 2004 году Савченко в составе украинского миротворческого контингента отправляется в Ирак. Там она в течение шести месяцев прослужила стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.  

Командировка в арабскую республику стала одним из самых скандальных эпизодов в истории украинской армии. Безудержное пьянство, разврат, контрабанда валюты – все это стало частью будней вояк из Незалежной.

Свои воспоминания о том времени Савченко изложила в автобиографической книге "Сильное имя Надежда". В частности, теперь уже бывшая "героиня украинского народа" призналась, что мылась в душе вместе с шестью мужчинами. Правда, она утверждает, что купалась в тельняшке и трусах, а парни – те раздевались догола. "Мне было пофиг, да и им тоже!" - признавалась Савченко.  

Несмотря на то, что особой красотой Савченко не отличается, в Ираке у нее нашлись поклонники. Во всяком случае, так утверждает сама Надежда. Якобы к ней сватался местный мужчина, которого она называла "иракским принцем". По ее словам, ухажер приносил ей цветы и финики и предлагал командованию 50 тысяч долларов за ее выкуп.  

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

Несостоявшаяся летчица 

После возвращения на родину Савченко была принята в Харьковский институт летчиков. Учеба давалась будущему депутату нелегко: ее два раза отчисляли как непригодную к вылетам. Работать с ней никто не хотел, поэтому после окончания вуза она стала не летчиком, а штурманом вертолета.  

В 2014 году Савченко оказалась в Донбассе, где в составе печально известного карательного батальона "Айдар" приняла участие в боевых действиях против ополченцев. Побывавший в украинском плену священник Владимир Морецкий рассказывал, что Надюша предлагала сдать пленных на органы и заработать денег.  

"Да, я убивала" 

В середине июля 2014 года Савченко попала в плен к ополченцам из батальона "Заря". В Сети появилась видеозапись ее допроса, где она призналась, что работала наводчицей. "Убивала ли я? Ну да, я убивала", – заявила Савченко. 

Фото: commons.wikimedia.org/UTR NEWS

В марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в смерти российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Наводчицу приговорили к 22 годам колонии общего режима. 

Однако спустя два месяца, в конце мая 2016 года, она была помилована президентом России по просьбе родственников погибших корреспондентов. В тот же день она прибыла в аэропорт Борисполь, где ее встречали как народную героиню. 

Новое дело

Но на геройских лаврах наводчица почивала недолго. Из-за своей точки зрения на войну в Донбассе она снискала множество врагов в украинской политической элите и растеряла весь авторитет в обществе.

В частности, депутат призвала к переговорам с непризнанными Донецкой и Луганской республиками. В декабре 2016 года эффект разорвавшейся бомбы произвела ее встреча с тогдашними главами ДНР и ЛНР – Александром Захарченко и Игорем Плотницким.  

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

Очень скоро Савченко из народного героя превратилась в изгоя. В марте 2018 года ее обвинили в подготовке теракта против высшего руководства страны и лишили депутатской неприкосновенности.  

Сейчас Савченко находится в следственном изоляторе. Тем не менее сдаваться она не собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться за пост президента на выборах, которые пройдут через полгода. Лишение свободы ее не смущает: по словам Савченко, она готова вести предвыборную агитацию из автозака.

Автор: Иван Поляков17 ноября 2018, 10:00
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Как становилась женщиной Надежда Савченко

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