Объявлено о тайной связи провокатора Порошенко с Трампом
По словам Патрушева, результаты четырехлетней работы Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами. В стране не решены наиболее острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в Донбассе, Украина утратила самостоятельность на внешнеполитической арене, пишет "Царьград".
"Плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с кремлевской угрозой. Отсюда – постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По мнению секретаря Совета безопасности, Киев готовит новые провокации против России в наступившем году. Это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.
"Инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе", – указал Патрушев.
Украинский генерал рассказал о плане нового прорыва через Керченский пролив: https://t.co/muzjoQuToE— P S T R V® (@spesterevV) 15 января 2019 г.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда совершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и не подчинялись требованиям пограничников ФСБ.
Через десять часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. Сегодня, 15 января, в Москве начался судебный процесс по делу о нарушении российской государственной границы украинскими военными.
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