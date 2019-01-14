Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
О подготовке новой провокации проболтался ветеран украинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что вторая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет более подготовленной.
"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", – сообщил бывший военный. Почему-то он уверен, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера через пролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя, расположенного в Азовском море.
Суда совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.
Украинский эксперт: Керченский инцидент показал, что Запад уже не с нами— Павел (@Ppavel13) 14 января 2019 г.
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе показал, что Запад уже не с нами и не готов идти на конфронтацию с Российской Федерацией... https://t.co/hbLf9vPFnE pic.twitter.com/7eqXKgH5Pl
Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел в приграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. В Москве заявили, что наши пограничники во время инцидента действовали по международным законам.
Владимир Путин дал понять, что Россия не позволит никому нарушать свои границы и игнорировать установленные правила судоходства в Керченском проливе.
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