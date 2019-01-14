Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО

Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив. На этот раз все будет серьезнее: украинские корабли пойдут под прикрытием натовских военных. Эксперты не исключают, что столкновение на море может послужить прологом к третьей мировой войне.



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