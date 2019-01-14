Безбожника Порошенко ткнули носом в его грехи
Парламентарий уверена, что президент Порошенко эксплуатирует томос абсолютно безбожно, делая независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации. Об этом Сыроид на писала у себя на странице в Facebook.
Напомним, что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры Епифаний Думенко, которым в торжественной обстановке вручили документ.
После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями: подписи не оставили на документе те, кому это положено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти обратно в Турцию, и только 10 января томос вернулся в украинскую столицу.
Не, ну рили так себе ты актёр и музыкант #томос pic.twitter.com/WTvS1qqxty— Maxim Nechitaylo (@earl_maxim) 14 января 2019 г.
После этого Порошенко вместе со священниками начал возить его по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Города и автодороги Украины завешаны агитацией, которая подчеркивает роль президента в церковных делах.
Во время томос-тура, как окрестили эту поездку в соцсетях, Порошенко потребовал от Русской православной церкви показать свой томос об автокефалии. В Москве ему напомнили, что РПЦ и Константинопольский патриархат не имеют томоса, поскольку были основаны решением церковного собора.
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