Порошенко готовит жестокую месть России за арест своих моряков

Украина не может простить России арест своих моряков после провокации в Керченском проливе. Киев готовит публичный удар для Москвы в Черном море.

В сторону Болгарии по Черному морю сейчас идет российский корабль Best-1 с углем. Украинские власти призвали администрацию порта Бургас не принимать судно из-за того, что оно заходило в один из крымских портов, сообщает издание "Обозреватель".

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил: если Болгария примет корабль, это будет означать, что она не поддерживает санкции против России как член Евросоюза. "Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случай провокации со стороны Кремля. Мы заинтересованы во всем этом, чтобы добиться публичности", – сообщил дипломат.

Тем временем ситуация в Черном море у границ России обостряется. Накануне стало известно, что Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив.

Если в прошлый раз в российские территориальные воды вторглись только украинские суда, то теперь вместе с ними пойдут корабли НАТО. Наблюдатели предупреждают, что столкновение на море может послужить прологом к началу боевых действий между Россией и Украиной.

О новой провокации проболтался ветеран украинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что вторая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет более подготовленной.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя, расположенного в Азовском море. Суда совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников.

Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. Сегодня, 15 января, в Москве начался судебный процесс по делу о нарушении российской государственной границы.