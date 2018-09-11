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Политика

Госдума наращивает международное сотрудничество

Фото: vk.com/duma
В осеннюю сессию Госдума уделит большое внимание развитию межпарламентских связей с зарубежными странами. Международная повестка обещает быть большой, сказал на открытии сессии спикер палаты Вячеслав Володин.
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Глава Думы напомнил, что уже принято решение активизировать свою деятельность на межпарламентском направлении по линии фракций, комитетов и вице-спикеров. Должен быть сформирован не только план поездок, но и предложения по решению задач в интересах России и ее граждан, указал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Осенью Парламентская Ассамблея Совета Европы будет рассматривать вопрос о полномочиях национальных делегаций. От его решения зависит наше участие в работе ПАСЕ", – сказал глава палаты.

Все последние годы Россия настаивала на внесении в регламент ПАСЕ норм, которые бы не допускали лишения прав национальных делегаций, и в этом ее поддержали парламенты большинства стран Совета Европы. Теперь все зависит от решения ПАСЕ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Надеемся, что разум возобладает, и базовые принципы парламентаризма будут защищены и дадут возможность национальным делегациям высказывать свою точку зрения, никто их не будет лишать права голоса или иным образом дискриминировать по политическому принципу", – выразил надежду Вячеслав Володин.

ПАСЕ – это то место, где должна идти дискуссия и звучать разные точки зрения.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению ее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Из последних событий международной повестки стоит отметить визит Вячеслава Володина в Турцию и поездка большой иранской парламентской делегации в Россию. На прошлой неделе в Волгограде прошло первое первое заседание межпарламентской комиссии двух стран.

Сегодня, 11 сентября, начала работу осенняя сессия Госдумы, ее открыл спикер палаты Вячеслав Володин. Обращаясь к депутатам, он сказал, что сессия будет короткой, но чрезвычайно важной: именно этой осенью предстоит принять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России более эффективной.

Осенняя сессия она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. В графике работы депутатов произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без перерыва.


Автор: Александр Комаров11 сентября 2018, 13:11

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