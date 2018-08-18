Володин пообщался в Анкаре с Эрдоганом
О встрече Володина и Эрдогана сообщил один из участников российской парламентской делегации, находящейся с визитом в Турции. Подробности беседы пока неизвестны.
Партия справедливости и развития – правящая партия в Турции, ее основателем является Эрдоган.
Небольшое видео со встречи Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла сегодня в Турции pic.twitter.com/TMq1ZSlT8W
Небольшое видео со встречи Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла сегодня в Турции pic.twitter.com/TMq1ZSlT8W— Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.
На встрече также шла речь о противодействии терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне. Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.
17 августа российская парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это место цветы.
Развитие межпарламентского
сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По
предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел
международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ
собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из
96 стран мира.
Депутаты обсудили и финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.
Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российская
парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром
депутаты осмотрели
ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки
переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это
место цветы.
Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.
Третья жена артиста разлучила его с сыном, а потом сдала в хоспис
Томас Маркл раскритиковал своих новых родственников за закрытость
Представитель певца не смог назвать диагноз
Новость актриса сообщила на своей странице в Instagram