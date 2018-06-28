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Политика

Госдума и бундестаг возобновляют сотрудничество

Томас Опперманн и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возобновлении отношений между российскими и германскими законодателями. По его словам, первое заседание межпарламентской комиссии двух стран может состояться уже осенью этого года.
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"Госдума и бундестаг формируют большую межпарламентскую комиссию", – сказал спикер. Ее сопредседателями станут первый зампред нижней палаты Александр Жуков и вице-президент бундестага ФРГ Томас Опперманн.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Москва и Берлин обсуждают возможные направления работы комиссии. Среди актуальных вопросов – безопасность, развитие цифровой экономики, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а также региональных и межпарламентских связей. Планируется, что первое заседание парламентариев двух стран в рамках комиссии пройдет уже осенью этого года.

Инициативу о возобновлении отношений Госдумы и бундестага высказал Вячеслав Володин. В ходе визита делегации германских парламентариев во главе с Томасом Опперманном в Москву в начале июня стороны отметили, что долгое время сотрудничество между законодателями двух стран было фактически заморожено. Предложение создать межпарламентскую комиссию с целью повышения эффективности взаимодействия Госдумы и бундестага было поддержано немецкими парламентариями.

По словам Вячеслава Володина, интенсивность контактов между законодателями двух стран увеличивается. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития.

Фото: duma.gov.ru

Вице-президент бундестага согласился с тем, что у Москвы и Берлина, несмотря на санкции, огромный потенциал в развитии экономических связей. "В частности, "Северный поток – 2" – это прекрасный, важный экономический проект, и он не должен подвергаться угрозам из‑за санкций третьих стран", – сказал Опперманн. По его словам, он будет рад, если между российскими и германскими парламентариями установится постоянное сотрудничество.

Автор: Иван Поляков28 июня 2018, 11:40

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