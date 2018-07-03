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Политика

Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Президент Украины вот уже который год повторяет мантру о скором вступлении страны в Евросоюз. На этот раз Петр Порошенко назвал 2025 год как крайний срок для обретения заветного членства в ЕС. Вот только этим мечтам не суждено сбыться.
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Украина стремится войти в Европейский союз до 2025 года. С таким заявлением выступил украинский лидер Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем. Понятно, что адресатом слов Порошенко был вовсе не Вучич, а украинский народ.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Стоит отметить, что Киев вот уже пятый год добивается предоставления Украине перспективы членства в Евросоюзе. Руководство страны настаивало на внесении этой ремарки в соглашение об ассоциации, из-за которого случился Майдан, но этого не случилось.

Украинская сторона не переставая заявляет, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, и надеется, что в ближайшей перспективе страна все-таки станет членом Европейского союза. Похожие заявления звучат из уст украинских политиков и в отношении НАТО.

Правда, и в Североатлантическом альянсе, в ЕС не раз давали понять Украине, что она еще – недозрелый фрукт для попадания в еврокорзину. Вот и еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан сообщил недавно, что говорить о вхождении Украины в ЕС в ближайшие годы пока рано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия на имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press

Политолог и публицист Армен Гаспарян полагает, что для нынешней политической элиты Украины вступление в Евросоюз – это вожделенная мечта, которая в чем-то напоминает морковку перед мордой осла. Вроде бы все близко и достижимо, но на самом деле эта морковка еще и пластиковая.

Войти в ЕС с нерешенными территориальными проблемами, как известно, невозможно в принципе. Таких проблем у Украины, по крайней мере, две – Донбасс и Крым. До тех пор, пока Киев будет считать Крым своей территорией, путь в Европу ему закрыт.

 Для соблюдения регламента вступления в Евросоюз, Украине также неплохо бы прекратить военные действия на территории своей страны и хотя бы сесть за стол переговоров с руководителями ДНР и ЛНР. Не говоря уже о том, что Незалежная вот уже четвертый год фактически плюет на минские договоренности, не выполняя ни одного пункта соглашений.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ye Pingfan

По мнению эксперта, Брюссель мог бы даже закрыть глаза на территориальные проблемы Украины, но с чем он точно не будет мириться, так это с дырявой экономикой страны, желающей попасть в европейский дом.

"В том виде, в котором она существует сегодня, никакой Европейский Союз спасти ее будет не в силах. В Украину надо будет вкладывать гигантские деньги с четким пониманием того, что они будут разворованы", - сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru, напомнив о печальной судьбе траншей МВФ и других международных организаций, которые имели неосторожность предложить свою помощь Киеву.

В этой связи жалко только народ Украины, который стал жертвой бездумных экспериментов власти.

Очевидно, что новое заявление Порошенко связано исключительно с началом его предвыборной кампании и сегодня единственное, что президент может предложить обществу – это риторику в стиле "весь ЕС с нами", заключил политолог.

Его коллега – Иван Мезюхо в беседе с RT заявил следующее: "Порошенко понимает, что Украину никто не ждет в ЕС. Он то и дело называет даты вступления, но прекрасно осознает, что за этими заявлениями не стоит реальных заверений европейских политиков".

Фото: GLOBAL LOOK press

Политолог уверен в том, что большая часть украинского населения не верит собственному президенту, потому что весомая часть его предвыборных обещаний так ими и осталась.

Стоит отметить, что лидер Незалежной, как говорится, путается в показаниях. Сегодня он назвал 2025 год как дату вступления Украины в ЕС, а 11 июня из его уст прозвучала совсем другая дата – 2030 год. Думается, что украинскому народу стоит сделать выводы относительно стартовавшей предвыборной кампании пророка Порошенко.

Автор: Александр Комаров3 июля 2018, 22:00

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