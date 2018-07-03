Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС

Президент Украины вот уже который год повторяет мантру о скором вступлении страны в Евросоюз. На этот раз Петр Порошенко назвал 2025 год как крайний срок для обретения заветного членства в ЕС. Вот только этим мечтам не суждено сбыться.

Украина стремится войти в Европейский союз до 2025 года. С таким заявлением выступил украинский лидер Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем. Понятно, что адресатом слов Порошенко был вовсе не Вучич, а украинский народ.

Стоит отметить, что Киев вот уже пятый год добивается предоставления Украине перспективы членства в Евросоюзе. Руководство страны настаивало на внесении этой ремарки в соглашение об ассоциации, из-за которого случился Майдан, но этого не случилось.

Украинская сторона не переставая заявляет, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, и надеется, что в ближайшей перспективе страна все-таки станет членом Европейского союза. Похожие заявления звучат из уст украинских политиков и в отношении НАТО.

Правда, и в Североатлантическом альянсе, в ЕС не раз давали понять Украине, что она еще – недозрелый фрукт для попадания в еврокорзину. Вот и еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан сообщил недавно, что говорить о вхождении Украины в ЕС в ближайшие годы пока рано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия на имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.





Политолог и публицист Армен Гаспарян полагает, что для нынешней политической элиты Украины вступление в Евросоюз – это вожделенная мечта, которая в чем-то напоминает морковку перед мордой осла. Вроде бы все близко и достижимо, но на самом деле эта морковка еще и пластиковая.

Войти в ЕС с нерешенными территориальными проблемами, как известно, невозможно в принципе. Таких проблем у Украины, по крайней мере, две – Донбасс и Крым. До тех пор, пока Киев будет считать Крым своей территорией, путь в Европу ему закрыт.

Для соблюдения регламента вступления в Евросоюз, Украине также неплохо бы прекратить военные действия на территории своей страны и хотя бы сесть за стол переговоров с руководителями ДНР и ЛНР. Не говоря уже о том, что Незалежная вот уже четвертый год фактически плюет на минские договоренности, не выполняя ни одного пункта соглашений.





По мнению эксперта, Брюссель мог бы даже закрыть глаза на территориальные проблемы Украины, но с чем он точно не будет мириться, так это с дырявой экономикой страны, желающей попасть в европейский дом.

"В том виде, в котором она существует сегодня, никакой Европейский Союз спасти ее будет не в силах. В Украину надо будет вкладывать гигантские деньги с четким пониманием того, что они будут разворованы", - сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru, напомнив о печальной судьбе траншей МВФ и других международных организаций, которые имели неосторожность предложить свою помощь Киеву.

В этой связи жалко только народ Украины, который стал жертвой бездумных экспериментов власти.

Очевидно, что новое заявление Порошенко связано исключительно с началом его предвыборной кампании и сегодня единственное, что президент может предложить обществу – это риторику в стиле "весь ЕС с нами", заключил политолог.

Его коллега – Иван Мезюхо в беседе с RT заявил следующее: "Порошенко понимает, что Украину никто не ждет в ЕС. Он то и дело называет даты вступления, но прекрасно осознает, что за этими заявлениями не стоит реальных заверений европейских политиков".





Политолог уверен в том, что большая часть украинского населения не верит собственному президенту, потому что весомая часть его предвыборных обещаний так ими и осталась.

Стоит отметить, что лидер Незалежной, как говорится, путается в показаниях. Сегодня он назвал 2025 год как дату вступления Украины в ЕС, а 11 июня из его уст прозвучала совсем другая дата – 2030 год. Думается, что украинскому народу стоит сделать выводы относительно стартовавшей предвыборной кампании пророка Порошенко.