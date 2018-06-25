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Политика

Путин устроил "райскую жизнь" провокатору Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press
В понедельник, 25 июня, СМИ сообщили о задержании береговой охраной ФСБ еще одного украинского судна в Азовском море – "Медногорск". Противостояние в регионе началось после рейдерского захвата Украиной нашего рыболовецкого судна "Норд" в марте этого года. Задержание "Медногорска", который позже был отпущен, идет в русле мероприятий, проводимых Москвой для обеспечения безопасности судоходства в Азовском море и предотвращения пиратских атак со стороны Незалежной. Между тем эксперты уверены: ситуация в акватории Азова будет оставаться нестабильной до тех пор, пока Киев не свыкнется с мыслью о принадлежности Крыма России.
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О задержании "Медногорска" сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Клименко. Произошедшее он назвал подтверждением "кризиса в Азовском море". Кроме того, он посетовал, что за последнее время это уже 39-е задержанное украинское судно.

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"24.06.18 в 21:30 на расстоянии 14 морских миль (25 км) к юго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ задержан украинский сухогруз MEDNOGORSK под флагом Украины", – написал журналист. По его словам, корабль следовал из Мариуполя – крупнейшего украинского поста на Азовском море, в порт Южный недалеко от Одессы.

Несмотря на то, что украинский суд на прошлой неделе наконец-то разрешил капитану российского судна "Норд", захваченного в конце марта погранслужбой Незалежной, выехать в Крым, Москва, очевидно, не намерена ослаблять контроль над акваторией Азовского моря и по всей южной границе, справедливо ожидая очередной провокации со стороны Киева. К тому же в начале июня Украина начала военные учения в своей части Азова, а это значит, что от Киева в любой момент можно ждать новых нападений на российские суда.

А чтобы президент Украины Петр Порошенко и его соратники не расслаблялись, в Москве, видимо, решили напомнить, что кризисная ситуация в Азовском море после окончания инцидента с "Нордом" не заканчивается, и, в случае новых провокаций, Россия готова ответить максимально эффективно. Благо, опыт "приведения в чувство" наших юго-западных соседей уже есть.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk

Так, после захвата "Норда" Москва задержала у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма украинский рыболовецкий траулер "ЯМК-0041". По данным российских пограничников, судно занималось браконьерством. В конце мая на траверзе Бердянска были задержаны еще два украинских судна, следовавших из Мариуполя. В Киеве закатили истерику, заявив, что Москва развязала настоящую экономическую войну, однако забыли упомянуть, что действия России были лишь ответом на тот беспредел, который устроили украинские власти на наших южных рубежах.

Напряженность на российско-украинской водной границе в Черном и Азовском морях будет сохраняться до тех пор, пока Украина окончательно не смирится с мыслью, что Крым является российским регионом, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По его словам, запуск Крымского моста стал неприятной неожиданностью для Украины. "Он кардинально изменил ситуацию с обеспеченностью полуострова и его изолированностью от остальной части России.

Все эти скандалы, которые имеют место быть в Черном и Азовском морях, проистекают от нежелания Киева признавать тот факт, что сферы влияния сместились, что Крым теперь экономически гораздо больше зависит от остальной российской территории, нежели чем от Украины", – сказал политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Салин полагает, что ситуация в акватории продолжит оставаться напряженной до тех пор, пока не изменится ситуация вокруг Крыма с точки зрения международного признания его воссоединения с Россией в 2014 году. "Думаю, что в ближайшие несколько лет инциденты в Азовском и Черном морях будут повторяться. Но должно пройти какое-то время, чтобы украинцы привыкли к тому, что зоны судоходства и, следовательно, экономической активности в регионе изменились", – резюмировал аналитик.

Автор: Иван Поляков25 июня 2018, 21:23
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