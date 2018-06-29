"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост

Крымский мост был открыт в середине прошлого месяца, и же успел прославиться несколькими серьезными ЧП. Напряженность вокруг новой дороги подпитывают и провокации украинских радикалов. Почему аура трагедии витает над магистралью, Dni.Ru спросили у ясновидящих.

"Построен аномальный, мистический объект. Мост придется тщательно охранять, так как для террористов, украинских лидеров и противоборствующих государств он словно красная тряпка для быка, которые мечтают устроить какую-нибудь провокацию", – рассказала Dni.ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.



Гадалка уверена, что на Крымском мосту еще будут происшествия, и не раз. "Но поломки и разрушения – это исключительно механическая история, связанная с конструкцией моста и инженерными решениями. Нужно просто внимательно за всем следить. Главное то, что мост станет своего рода аномальной зоной. Здесь будет скапливаться черная и белая энергетика. Возможно будут самоубийства, смерти в виде инфарктов и инсультов, будут случаться роды. Такие аномальные зоны "хороши" как порталы для перехода в другой мир", - предупреждает она.

Все дело в том, что Крымский мост рожден на ярких противоречиях между двумя странами. "Это было словно перетягивание каната, поэтому напряжение будет здесь постоянным. Но я бы не стала говорить, что Крымский мост проклят. Аномальные явления, причем не только плохие, происходят во многих местах", - добавила Абравитова.

А вот таролог, ведунья Саона все-таки считает, что предположения о проклятьях не лишены смысла. "Вижу что у Порошенко есть наставник, который ведет его по жизни. Скорее всего этот человек шаман, который совершает множество обрядов черной и белой магии. С помощью колдуна Порошенко забирает удачу у людей. Я могу сказать с уверенностью, что президент Украины и его окружение прокляли Крымский мост", – сказала она.

"Это сооружение очень сложное по энергетике. Объект нуждается в очень серьезной охране. В будущем он будет частично разрушен, – возможен теракт. Нужно очень тщательно охранять его. Мост действительно мистический. Очень много противоборства и отрицательной энергии сопровождало его строительство. Вижу, что там уже и ранее гибли люди. В будущем на мосту будут происходить таинственные вещи, например, возможны бесследные пропажи чего-либо", – предсказала Саона.

