"ЕР" рекомендовала Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рекомендовал Елену Ямпольскую на должность главы комитета по культуре. В настоящее время она занимает должность первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Одновременно парламентарий состоит в Совете при президенте по культуре и искусству. До того, как стать законодателем, Ямпольская была главным редактором газеты "Культура".



Зампред комитета по культуре, единоросс Александр Шолохов отметил опыт и профессионализм кандидата на пост главы комитета. По его словам, он давно знает Ямпольскую, в том числе общался с ней в бытность ее главредом.



"В это время и мне, и моим коллегам неоднократно приходилось с ней встречаться и убедиться в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи, – отметил он. – А поскольку мы с ней являемся еще и коллегами по Совету при президенте по культуре и искусству, мне известна ее принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она ее сохранит и в должности председателя комитета".

Член комитета по культуре, депутат от "Единой России" Наталия Пилюс, в свою очередь, высказала мнение, что Ямпольская на предлагаемом посту сможет обеспечить преемственность в работе комитета. "Мы неоднократно слышали ее выступления как в Государственной думе, так и на заседаниях президентского совета, где она отстаивает интересы культуры, говорит о том, что культура – это всеобщее благо, которое влияет на все сферы нашей жизни", - отметила депутат.

Наталия Пилюс подчеркнула, что Ямпольская широко известна общественности, она является авторитетным театральным критиком и искусствоведом. "Очень хочется отметить красоту ее русского языка, - сказала она. – Ее выступления звучат как музыка, они являются яркими примерами ораторского искусства".

Депутат уверена, что решение фракции "Единая Россия" позволит "сохранить те традиции, которые были заложены в комитете ее предшественниками". "Я думаю, что преемственность позволит нам решить многие актуальные для комитета вопросы", – заявила она, добавив, что в ближайшее время комитету по культуре предстоит рассматривать новый закон о культуре, необходимость которого отмечал ранее российский лидер Владимир Путин. "Обсуждение и принятие этого закона станет важным вкладом в деятельность Государственной думы седьмого созыва", – заключила Пилюс.