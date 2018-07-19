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Политика

Госдума обсудила в первом чтении изменения в пенсионной системе

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 19 июля, приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Ранее документ уже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональном уровне. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

Продолжение: В Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий
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Выше уровня инфляции

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Рассмотрение нормативно-правового акта о совершенствовании пенсионного законодательства началось с доклада министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Он отметил, что документ преследует две цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы России.

Топилин подчеркнул, что принятие документа позволит увеличить пенсии в среднем на тысячу рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тысяч рублей. "Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, и будет пропорциональный рост", – сказал глава минтруда и соцзащиты.

По словам министра, рост пенсий в стране впервые превысит уровень инфляции, которая в этом году по прогнозам составит чуть более 3%. "Реальная индексация пенсий произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции", – сказал Топилин. Министр отметил, что в планах его ведомства в течение последующих лет до 2024 года выйти на уровень пенсии в размере 20 тысяч рублей.

Максим Топилин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сохранить пенсионную систему

В свою очередь, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что цель совершенствования пенсионного законодательства – обеспечение реального роста пенсий граждан. Он напомнил, что за последние годы в стране увеличилась продолжительность жизни, а также время, когда люди продолжают трудовую деятельность.

"У нас появился целый класс работающих пенсионеров", – сказал законодатель.

Предложение правительства парламентарий назвал возможностью сохранить пенсионную систему в России. "Это ситуация, когда мы восстанавливаем реальную пенсию, выплачиваем ее реально утратившим трудоспособность людям и на нее реально можно прожить", – пояснил Исаев.

В случае, если никаких изменений не будет принято, индексация пенсий будет проводиться какое-то время, при этом на эти цели начнут уходить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), обрисовал возможную ситуацию Исаев. Затем, добавил он, когда кончатся эти деньги, пенсионные выплаты упадут и станут единым, одинаковым для всех и небольшим пособием по возрасту, которое граждане будут получать с 55 или 60 лет. "То есть половина взрослого населения страны. Вторая половина будет им это пособие платить в виде взносов или налогов", – пояснил депутат.

Андрей Исаев. Фото: GLOBAL LOOK press

Решить поставленную президентом задачу

О необходимости совершенствования пенсионной системы заявил с трибуны нижней палаты и глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, существующие возможности бюджета могут гарантировать выплаты пенсий с учетом инфляции, однако не в состоянии решить поставленную президентом задачу – реально повысить размер выплат и, соответственно, качество жизни людей.

Парламентарий подчеркнул, что в большинстве стран мира подобные изменения уже приняты. Депутат отметил, что таким образом государства отвечали на экономические кризисы 1998 и 2008 годов. За счет этого решались многие насущные проблемы этих стран, добавил законодатель.

В предложенном правительством пакете законопроектов также есть проект ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ), отметил глава бюджетного комитета нижней палаты. Документ гарантирует вышедшим на пенсию не менее 40% от их прошлого заработка. "Государство принимает на себя этим законом определенные обязательства, и важно, чтобы люди знали, что это не пожелания, это обязательства", – сказал Макаров.

Андрей Макаров. Фото: GLOBAL LOOK press

Профессиональное переобучение

В ходе обсуждения проекта закона зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева обратила внимание главы минтруда на профессиональное переобучение лиц предпенсионного возраста. Законодатель поинтересовалась, если в бюджетах субъектов Федерации деньги на эти цели.

Министр ответил, что в правительстве идет работа над программой поддержки регионов, чтобы они смогли реализовать меры по повышению квалификации таких граждан. Глава ведомства подчеркнул, что на эти задачи будет выделено пять миллиардов рублей.

"Сейчас мы эту программу дорабатываем, и как раз ко второму чтению данного законопроекта она будет готова", – сказал Топилин.

При этом профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок на законопроект, сообщил в ходе рассмотрения документа спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Председатель Госдумы отметил, что если раньше конечной датой было 18 августа, то теперь срок предоставления поправок увеличивается более чем на месяц – до 24 сентября.

Вячеслав Володин. Фото:vk.com/duma

Продлить трудоспособный возраст человека

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, в свою очередь, напомнил о том, что, помимо изменения пенсионного законодательства, необходимо и реализовывать комплекс мероприятий, направленных на продление трудоспособного возраста человека, повышение доступности медицинских услуг и мер по профилактике профессиональных заболеваний и снижению травматизма на производстве.

Парламентарий напомнил, что в стране продолжается разработка новой стратегии охраны здоровья, она должна быть готова уже этой осенью. По словам законодателя, для обеспечения комплексной охраны здоровья людей старшего возраста необходимо повышение доступности диспансеризации. Он напомнил, что соответствующий законопроект был принят нижней палатой накануне.

Медицина пожилых, по словам депутата, должна сконцентрироваться на лечении на должном уровне наиболее значимых заболеваний, на вакцинации и комплексном лекарственном обеспечении. "На высокотехнологичном медицинском обеспечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, протезирования", – сказал Морозов, добавив, что геронтология в итоге может стать реальным локомотивом развития отечественного здравоохранения.

Дмитрий Морозов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Суть изменений

О предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявило в середине прошлого месяца. Соответствующий законопроект предусматривает установление планки в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин (к 2034 году). Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.

Кроме того, принятые законодателями поправки предлагают предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) право выхода на пенсию на два года раньше общеустановленного в стране пенсионного возраста.

До обсуждения законопроекта в первом чтении он рассматривался в профильных думских комитетах – по бюджету и налогам, по охране здоровья, а также в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также нормативно-правовой акт обсуждался в регионах, большинство из которых дали положительное заключение на документ.

В своем послании Федеральному Собранию в марте этого года президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста средней продолжительности жизни в нашей стране за последние годы – одни из самых высоких в мире. Сейчас она составляет 73 года. При этом многие из тех, кто уже вышел на пенсию, продолжают работать, а значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит уже после достижения ими возраста 65 лет.

Вячеслав Володин подчеркивал, что целью совершенствования пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни граждан. По его словам, если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет снижение пенсий. Такого, подчеркнул законодатель, допустить нельзя.

Автор: Иван Поляков19 июля 2018, 13:34

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