Эксперты оценили настройку пенсионной системы

Изменения в пенсионное законодательство широко обсуждаются в обществе. После принятия Госдумой в первом чтении соответствующего законопроекта, к дискуссии подключились политологи.

Депутаты в курсе отношения граждан к этому резонансному законопроекту и понимают всю сложность темы, считает Дмитрий Фетисов. На своей странице в Facebook политолог подвел итоги сегодняшнего заседания Думы, на котором обсуждался и был принят законопроект о настройке пенсионной системы.

Фетисов отметил, что максимально увеличен срок внесения поправок и это, его мнению, позволит провести масштабное обсуждение закона. Все фракции Думы и правительство ясно обозначили свои позиции по пенсионной реформе, дальше они будут корректироваться в процессе обсуждений и работы над поправками, указал эксперт.

По его оценке, многие СМИ мало обратили внимание на то, что одновременно Госдума ратифицирует конвенцию Международной организации труда, которая регулирует выплаты гражданам, выходящим на пенсию. Как полагает Фетисов, этот факт заставляет существенно по-другому смотреть на законопроект, принятый сегодня в первом чтении.





Напомним, что 19 июля депутаты приняли в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Ранее документ уже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональном уровне. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

В пакете законопроектов, обсуждаемом Думой, также есть проект ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ). Документ гарантирует вышедшим на пенсию людям не менее 40% от их прошлого заработка.





Также известно, что Госдума увеличила время для обсуждения законопроекта о пенсионной системе до 24 сентября. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. "Мы рассылаем законопроект во все субъекты России и специально предложили увечить время для обсуждения данного законопроекта с тем, чтобы все субъекты высказали свою точку зрения", – сказал Володин на сегодняшнем заседании.

По словам спикера, в нижнюю палату парламента поступили официальные отзывы из подавляющего числа регионов. Второе и третье чтения законопроекта намечены на осеннюю сессию, после того, как ушедшие в отпуск заксобрания некоторых субъектов России, выскажут свое отношение к документу.





О предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявило в середине июня. По предложению кабмина, в России должна быть установлена планка в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин (к 2034 году). Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров.