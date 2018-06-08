Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию
"Существует что-нибудь такое, что правительство Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния России?" – задаются вопросом российские дипломаты.
Посольство на своем официальном аккаунте в популярной социальной сети цитирует публикацию влиятельного агентства Reuters. Оно, в свою очередь, ссылается на BuzzFeed. Комментарии главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства прозвучали в ходе личной встречи с членами британской Консервативной партии.
Стоит отметить, что российская дипмиссия в столице Великобритании часто комментирует различные антироссийские публикации западных СМИ и выпады тамошних чиновников в адрес Москвы. Так, влиятельная газета The Times ранее опубликовала материал, где заявила, что Россия "находится в центре культурного кризиса" из-за того, что наши музеи выставляют свои экспонаты в Соединенном Королевстве. В ответ наши дипломаты спросили: а что же значит успешная выставка Бэнкси в Москве?
Борис Джонсон периодически выступает с недружественными заявлениями в адрес России. Так, комментируя обвинения международной комиссии в якобы причастности Москвы к уничтожению "Боинга" на востоке Украины летом 2014 года, министр иностранных дел Великобритании призвал Москву взять на себя ответственность за катастрофу. По его словам, Россия "должна объясниться".
На Москву министр свалил и вину за отравление в марте в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он поддержал высказывания одного из депутатов британского парламента, который сравнил Россию с нацистской Германией.
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