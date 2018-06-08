Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию

Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идее министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона создать антироссийский блок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства наше посольство отреагировало в "Твиттер".



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