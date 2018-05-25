НАТО и ЕС поддержали дерзкий наезд на Россию

Москву призывают взять ответственность за гибель Boeing "Малайзийских авиалиний" над Донбассом. К заявлениям властей Нидерландов присоединились НАТО, ЕС и британский МИД.

Срочную новость опубликовало агентство France Press в своем Twitter-аккаунте. В том, что именно Россия должна взять ответственность за катастрофу на юго-востоке Украины, убеждены в НАТО и ЕС. Свое мнение высказал и глава британского МИДа. Борис Джонсон заявил, что Москва "должна объясниться" после оглашения выводов международного следствия по делу о крушении лайнера.

В Москве эти заявления назвали спекуляцией. "Если Нидерланды решили спекулировать на теме крушения Boeing MH17 на Украине для достижения политических целей – оставляю это на их совести", – сказал глава МИД России Сергей Лавров.

О том, что Россия отвергает обвинения в причастности к крушению MH17 в 2014 году, заявил и пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков напомнил журналистам слова Владимира Путина. "Хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону – хотя украинская сторона была представлена. И, конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", – сказал Песков.

Авиакатастрофа с MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все погибли.

24 мая следственная группа заявила, что ЗРК "Бук", сбивший самолет, прибыл из российской военной части. В Минобороны России голландцам напомнили, что это старая версия, а снимки, на которых она основана, давно разоблачены как поддельные. В реальности же ни один российский "Бук" границу с Украиной не пересекал, передает РИА Новости.