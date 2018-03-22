Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром

Великобритания не оставляет попыток раскрутить маховик антироссийской истерии в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В своих безосновательных обвинениях Лондон опустился до того, что начал сравнить Россию с нацистской Германией. В Москве жестко отреагировали на очередной антироссийский выпад.

"Совершенно отвратительными" назвал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков слова депутата британского парламента от Лейбористской партии Яна Остина. Тот позволил себе сравнить предстоящий чемпионат мира по футболу с летней Олимпиадой в Берлине.

"Путин собирается использовать его (чемпионат мира. – Прим. ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года", – сказал депутат. Это, мягко говоря, сомнительное заявление, поддержал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По словам Пескова, делать подобные заявления не подобает министру иностранных дел любого государства. В Москве отметили, что проводить такие параллели как минимум недостойно. В российском МИДе напомнили, что наша страна отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом и фашизмом. Спикер ведомства Мария Захарова, глядя на поведение британского министра, предположила, что тот "отравлен ядом ненависти и злобы".

Напомним, что Джонсон уже выдавал хамские и циничные пассажи в адрес России и ее первых лиц. На днях высокопоставленный чиновник заявил о причастности Владимира Путина к происшествию с Сергеем Скрипалем.

Песков об обвинениях Путина Борисом Джонсоном: Шокирующее и непростительное нарушение дипломатических приличий pic.twitter.com/x7hIuQpiXs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 марта 2018 г.

По его словам, российский лидер якобы лично принял решение об использовании против экс-сотрудника ГРУ отравляющего вещества "Новичок". "Есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем", – заявил британский министр.

Бывший работник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы, были найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон утверждает, что они отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".





Британское руководство не стало разбираться в ситуации и тут же обвинило Россию. Премьер-министр Тереза Мэй сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.