Единороссам предложили выдавать электронные партбилеты
По словам единоросса, находясь в политическом авангарде, партия
должна применять новейшие технологические решения в своей работе. Так, считает
Туров, одним из направлений работы должно стать создание защищенной партийной платформы
в интернете.
"Она должна стать по сути системой коммуникации и учета членов и сторонников партии, – сказал он. – Данный инструмент позволит организовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации, в первую очередь, для политической, общественной и электоральной мобилизации, голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования и выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях".
Помимо этого, на базе этой платформы доступна функция создания личных кабинетов депутатов от партии. Через них может поддерживаться связь с избирателями, членами партийных организаций. "Также полезно создать модуль, который поможет депутатам формировать и публиковать свои декларации", - добавил Артем Туров.
Секретарь Нижегородского регионального отделения "ЕР" Денис Москвин, в свою очередь, отметил, что иметь обратную связь от однопартийцев и сторонников очень важно. "Сигналы должны приходить в режиме реального времени", – уверен он. По словам Москвина, это необходимо для понимания позиции каждого из них по готовящимся решениям.
Напомним, партийная конференция "Направление 2026" проходит сегодня в российской столице. На ее полях представители "Единой России" из российских регионов участвуют в работе трех дискуссионных площадках. В числе участников законодатели различных уровней, лидер фракций в региональных парламентах, секретари отделений.
В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошел сбор предложений по реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на региональном.
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