Единороссам предложили выдавать электронные партбилеты

В "Единой России" собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение. Об этом заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции "Направление 2026", которая проходит в Москве.



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