"ЕР" предлагает обеспечить российские семьи "социальными нянями"

"Единая Россия" выступает за создание правовой основы для системы предоставления услуги сертифицированной няни. Речь об этом шла в рамках партийной конференции "Направление-2026". По мнению единороссов, это необходимо для снятия бюрократических препон при выделении бюджетных средств многодетным мамам, которые могли бы оказывать такую услугу собственной семье.

прочитано 349 раз С идеей создания правовой базы для такой системы выступил глава фракции "Единой России" в Ульяновской области Ростислав Эдварс. Выступая на дискуссионной площадке "Качество жизни: приоритет развития", он отметил назревшую необходимость принятия на федеральном уровне необходимых законов.

ПО ТЕМЕ "ЕР" определяет будущие направления работы "ЕР" готовится к обновлению Как меняется "Единая Россия" Единоросс напомнил, что пункт о создании условий для работы женщинам, имеющих детей, содержится в новом майском указе президента Владимира Путина. Там же, отметил Эдварс, говорится о необходимости достижения стопроцентной доступности садов для детей в возрасте до трех лет. Решить эту задачу предстоит к 2021 году. Проект "Социальная няня", считает ульяновский парламентарий, способен оказать дополнительную поддержку семьям в вопросе предоставления услуги по присмотру за детьми в возрасте от года до трех лет. Эдварс напомнил, что область, которую он представляет, вошла в число пилотных регионов, где происходит апробация проекта. "Был проведен мониторинг востребованности данной услуги, разработан стандарт оказания социальной услуги "Социальная няня" в Ульяновской области, утверждены тарифы, – рассказал депутат. – Разработана программа повышения квалификации, дополнительная общеразвивающая программа".

Напомним, партийная конференция "Направление-2026" проходит 21 мая в Москве. На полях мероприятия работают дискуссионные площадки по трем направлениям. Участие в них принимают секретари региональных отделений "Единой России", лидеры фракций региональных заксобраний, депутаты Госдумы и другие единороссы. Конференцией в столице завершается работа, в ходе которой дискуссии по вопросам реализации послания президента Федеральному собранию и модернизации партии прошли в регионах. Сначала обсуждение шло на межмуниципальном, а затем на региональном уровне.



21 мая 2018, 14:12 Автор: Дмитрий Куклин