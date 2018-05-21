"ЕР" предлагает обеспечить российские семьи "социальными нянями"
С идеей создания правовой базы для такой системы выступил глава
фракции "Единой России" в Ульяновской области Ростислав Эдварс. Выступая на дискуссионной
площадке "Качество жизни: приоритет развития", он отметил назревшую необходимость
принятия на федеральном уровне необходимых законов.
Единоросс напомнил, что пункт о создании условий для работы женщинам, имеющих детей, содержится в новом майском указе президента Владимира Путина. Там же, отметил Эдварс, говорится о необходимости достижения стопроцентной доступности садов для детей в возрасте до трех лет. Решить эту задачу предстоит к 2021 году.
Проект "Социальная няня", считает ульяновский парламентарий, способен оказать дополнительную поддержку семьям в вопросе предоставления услуги по присмотру за детьми в возрасте от года до трех лет. Эдварс напомнил, что область, которую он представляет, вошла в число пилотных регионов, где происходит апробация проекта.
"Был проведен мониторинг востребованности данной услуги, разработан стандарт оказания социальной услуги "Социальная няня" в Ульяновской области, утверждены тарифы, – рассказал депутат. – Разработана программа повышения квалификации, дополнительная общеразвивающая программа".
Напомним, партийная конференция "Направление-2026" проходит 21 мая в Москве. На полях мероприятия работают дискуссионные площадки по трем направлениям. Участие в них принимают секретари региональных отделений "Единой России", лидеры фракций региональных заксобраний, депутаты Госдумы и другие единороссы.
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завершается работа, в ходе которой дискуссии по вопросам реализации послания президента
Федеральному собранию и модернизации партии прошли в регионах. Сначала
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