"ЕР" определяет будущие направления работы
В ходе обсуждения наиболее актуальных вопросов замсекретаря генсовета
"ЕР" Евгений Ревенко отметил, что базовыми ценностями обновленной партии является
человек и его благополучие, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие
во всех направлениях.
Он пояснил, что благополучие человека складывается из его здоровья и продолжительности жизни, достойной зарплаты и возможности для занятий бизнесом. Кроме того, понятие благополучия подразумевает социальные гарантии, доступную социальную инфраструктуру, комфортную среду проживания, свободу для творческого и духовного поиска.
Не менее важны, по словам Ревенко, единство и суверенитет, и их сохранение является важнейшей задачей. "Единая Россия" была и остается нетерпима к любым проявлениям, разрушающим страну: ксенофобии, социальной несправедливости, псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, к искажению истории, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь нашего государства", – подчеркнул он.
Что касается вопроса лидерства России в основных направлениях экономики и технологий, то, по словам Евгения Ревенко, в XXI веке – это жизненная необходимость. "Это условие сохранения страны и народов России, суверенитета и конкурентоспособности, главный вызов, стоящий перед страной", – отметил замглавы генсовета партии.
Напомним, конференция "Направление 2026" завершает этап большой работы, в ходе которой в регионах обсуждались и позже обобщались предложения по реализации послания президента Федеральному собранию и вопросы модернизации партии. На местах дискуссии проходили в два этапа – межмуниципальном и региональном.
По их завершении региональные отделения партии представили свои предложения и лучшие практики по реализации пунктов, обозначенных российским лидером в своем обращении к парламентариям. В первом этапе дискуссий приняли участие около четырех тысяч единороссов из 16 регионов, а в ходе второго – уже свыше 11 тысяч человек, представляющих 28 субъектов Федерации.
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