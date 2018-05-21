"ЕР" определяет будущие направления работы

В Москве сегодня проходит партийная конференция "Направление 2026". Мероприятие организовано в формате совместного заседания высшего и генерального советов "Единой России". На его полях состоится заседание Совета руководителей фракций, участники конференции подискутируют на трех площадках совместно с секретарями региональных отделений, главами фракций в заксобраниях субъектов Федерации, депутатами Госдумы и другими партийцами.



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