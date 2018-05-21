В "ЕР" призвали решать проблему добровольной занятости пожилых
Не на словах, а на деле решать проблему посильной и
добровольной занятости пожилых людей, призвала однопартийцев Галина Карелова.
Речь об этом зашла в ходе дискуссии на тему: "Качество жизни: приоритет
развития", которая велась в рамках партийной конференции "Направление 2026".
По словам Кареловой, на данный момент около 50% пенсионеров хотят найти работу. Координатор партпроекта подчеркнула, что сложности при трудоустройстве пожилых людей являются реальностью. "Чтобы ее изменить, нужны новые, кардинальные меры", – подчеркнула она.
В числе необходимых мер Карелова назвала разработку системы профподготовки и переподготовки пожилых людей, целевая работа по созданию для них рабочих мест. Трудоустраивать пенсионеров, по ее мнению, могут бюджетные учреждения соцсферы, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели.
Помимо этого, уверена она, нужен единый банк данных пенсионеров, в котором будет храниться информация о желающих работать и после выхода на заслуженный отдых. Такие ресурсы, где будут учитываться потенциальные работники из числа пенсионеров, должны быть как на региональном, так и на муниципальном уровнях, считает Карелова.
По ее словам, в новом майском указе президента кабинету министров ставится задача по обеспечению системной поддержки и повышению качества жизни пожилых людей. Координатор проектор "Старшее поколение" считает, что одновременно необходимо озаботиться и занятости пенсионеров.
"Человек, у которого есть занятие, стареет медленнее и живет дольше, – сказала она. – Нам необходимо учитывать это, решая задачу создания условий для активного долголетия".
Напомним, на полях проходящей в Москве партийной конференции "Направление 2026" функционируют дискуссионные площадки по трем направлениям. Участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов принимают депутаты-единороссы различных уровней, секретари региональных отделений и другие партийцы из регионов. Конференцией завершается работа по сбору из субъектов Федерации предложений по реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию и модернизации партии.
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