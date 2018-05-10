В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях

Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.

Предстоящее широкое обсуждение проекта закона станет уже вторым по счету. Ранее в нижней палате парламента уже состоялись консультации с представителями деловых и научных кругов, а также институтов гражданского общества. Главная задача – проанализировать возможные последствия введения ответных мер на антироссийские санкции.



Итогом предыдущего обсуждения стало создание рабочей группы, которая занимается доработкой документа. Ее возглавил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Кроме того, обсуждение предложенных поправок идет в профильных комитетах.

К завтрашнему дню должны быть обобщены и поступить в Совет по законодательству все высказанные замечания и предложения. По итогам обсуждений предлагаемых контрсанкций с экспертным и предпринимательским сообществами, представителями общественности документ будет доработан с учетом полученных замечаний.

В частности, одно из главных предложений – сделать нормы закона универсальными, а не отраслевыми, сказал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Полномочия, которые передаются правительству и президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции", – подчеркнул он.





Как сообщил председатель Госдумы, при рассмотрении законопроекта в первом чтении депутаты примут специальное постановление, которым определят дальнейшие векторы работы над поправками. Ожидается, что документ пройдет процедуру первого чтения в ближайший вторник, 15 мая.

Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и крупных бизнесменов, руководителей госкорпораций, частных компаний. В ответ на недружественные действия США большая группа депутатов, лидеры фракций и спикер нижней палаты парламента разработали и внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах. В частности, предлагается дать право правительству по решению главы государства вводить различные санкции против тех, кто поддерживает антироссийские действия.