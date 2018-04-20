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Общество

Госдума жестко ответит на санкции

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Количество ответных мер на антироссийские санкции может увеличиться в процессе обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму. Этого не исключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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По словам Володина, депутаты получают много дополнительных предложений, причем озвучиваются инициативы не только по симметричным ответам на американские санкции, но и по асимметричным мерам, которые направлены на развитие различных сегментов российской экономики.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Скорее всего, в ходе обсуждения количество ответных мер может увеличиться, какие-то будут скорректированы. Предлагаются варианты, которые могут быть решениями не только по защите интересов граждан России, но и стимулирующие развитие нашего бизнеса", – заявил Володин после прошедшего в Госдуме обсуждения законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В консультациях приняли участие эксперты и представители деловых кругов.

До 3 мая ожидается получение заключение от правительства на законопроект, а также предложения по поправкам, которые могут быть отражены в постановлении, сопровождающем первое чтение документа. После чего 15 мая ожидается рассмотрение законопроекта в первом чтении. При этом Володин подчеркнул, что с принятием закона во втором и третьем чтениях депутаты затягивать не будут.

Спикер Госдумы также не исключил введение в России уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Он выступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутри государства. Володин высказался за самые жесткие меры в отношении тех, кто реализует антироссийскую санкционную политику в России.

В России мы должны жить по российским законам.

На встрече с экспертами спикер Госдумы назвал неэффективной работу министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры премьер-министра.

"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", - сказал Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Спикер подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств на отечественных прилавках – иностранные. По его словам, американские компании получают каждый год около 50 миллиардов рублей чистой прибыли от импорта в Россию.

Володин высказался о необходимости привлечения на отечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые не поддержали санкционное давление на Россию.

Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками позиции американских властей.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил после встречи с деловыми кругами и экспертами, что любые западные санкции, в том числе санкции за возвращение Крыма в состав России и "акт Магнитского", могут быть основанием для введения ответных экономических мер со стороны нашей страны.

"Контрсанкционный законопроект дает возможность реагировать на все санкции, в соответствии с этим законопроектом может последовать действие, а может и нет", – сказал Чепа "Интерфаксу".

Ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях в отношении США возможности президента и правительства планируется расширить и уйти от упоминания конкретных отраслей и компаний. Такое заявление сделал заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

"Ко второму чтению надо предусмотреть замену конкретных отраслей, поименованных в законопроекте, на виды экономической деятельности, чтобы, с одной стороны, расширить возможности президента и правительства по адекватным ответам на те или иные недружественные шаги, а с другой стороны, не ставить правительство перед необходимостью введения санкций против конкретных компаний", – отметил Исаев и добавил, что спикер Госдумы заострил внимание на необходимости внесения таких поправок.

Кроме того, предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Госдумой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер. Соответствующая поправка будет подготовлена ко второму чтению.

Напомним, в начале апреля США ввели санкции в отношении ряда государственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупных предпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим активы всех физических и юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В ответ на недружественные действия Вашингтона  большая группа депутатов, главы фракций и председатель Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Автор: Александр Комаров20 апреля 2018, 20:54

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