Парламентарии совместно обсуждают ответ на санкции США

Верхняя и нижняя палаты парламента совместно работают над законопроектом об ответных мерах на санкционное давление США. Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда, секретарем Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком включена в состав авторов нормативно-правового акта.

Также туда включены глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, по международным делам Константин Косачев, по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, а также по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

По словам Турчака, законопроект о "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и(или) иных иностранных государств" позволит правительству сформировать и принять комплексные меры, чтобы ответить на санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.

Вместе с тем секретарь Генерального совета "ЕР" подчеркнул, что контрмеры ни в коем случае не должны ухудшать условия жизни граждан и в той или иной мере ограничивать их доступ к лекарственным препаратам и другим жизненно-важным товарам.

"Все принимаемые меры должны пройти широкое обсуждение с экспертным и бизнес-сообществами", – добавил он.

Напомним, в начале апреля США опубликовали новый санкционный список. В перечень были включены 38 российских физических и юридических лиц - бизнесмены, компании, а также ряд государственных служащих.

В ответ нижняя палата парламента подготовила законопроект о контрсанкциях. Он был внесен в Госдуму руководителя всех фракций и спикером Вячеславом Володиным.

Депутаты предложили ряд мер, направленных, помимо прочего, на ограничение импорта программного обеспечения, технологического оборудования, лекарств из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок, они никоим образом не затрагивают частных лиц.