ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями

МИД России обвинил спецслужбы США в провокациях против 60 высылаемых Вашингтоном российских дипломатов в ответ на дело Скрипаля. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что американцы лихорадочно пытаются вступить в контакт с сотрудниками дипмиссии.

Министерство отмечает, что имела место целая серия "возмутительных эпизодов". Так, высылаемым из США российским дипломатам пытались предложить "помощь" спецслужбы, в числе которых и ЦРУ.

"И не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", – сообщается на официальном сайте МИД России. В ведомстве добавили, что "ничего из очевидных замыслов у них не выходит".

В МИДе уверены, что США таким образом решили разыграть комбинацию, в рамках которой "официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом".

28 стран и #НАТО выслали 152 российских дипломата. Информация – по состоянию на 7 часов утра по Восточному времени #США, 28 марта 2018 года #международныеотношения #дипломаты pic.twitter.com/HVI7riEHww — Голос Америки (@GolosAmeriki) 29 марта 2018 г.

Такие действия в МИДе считают непристойными. "Выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий", – подытожили в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 13 украинских дипломатов. Им предписано вернуться на родину в течение нескольких дней. Сотрудников дипучреждений выслали в рамках реализации мер в ответ на действия Киева, выдворивших из страны сотрудников российского МИДа.