17 стран плюнули в оболганную британцами Россию

США, Канада, Украина, а также 14 стран Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва напомнила о принципе взаимности, который неизменно сопровождает все подобные недружественные выпады западных партнеров.

Помимо Великобритании, которая воспользовалась бездоказательными обвинениями и выслала из страны 23 российских дипломатов, к недружественным шагам на международной арене решили присоединиться 14 из 28 стран Евросоюза, передает РИА Новости. В масштабах высылке европейцы оказались довольно сдержаны.

Франция, Германия и Польша указали на дверь четырем дипломатам. Чехия решила ограничиться высылкой трех сотрудников российского дипломатического ведомства. По два дипломата высылают Дания, Италия и Нидерланды. По одному дипломату должны будут уехать из Финляндии, Швеции, Румынии, Хорватии, а также Латвии. Латвийские власти также гонят из страны сотрудника "Аэрофлота".

Эстония прогоняет одного военного атташе из России, Литва – трех дипломатов, среди которых два военных атташе. Масштабнее всего к вопросу из всех расположенных в Европе стран подошли на Украине – там объявили о высылке 13 дипломатов.

Канада высылает четырех сотрудников посольства и генконсульства России. Политики в США же переплюнули даже своих британских коллег и выслали 48 сотрудников дипломатической миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", – говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – подчеркнули в ведомстве.



Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.

Специалисты отмечают, что британские официальные лица путаются в показаниях относительно состава отравляющего вещества и способа его попадания в организм пострадавших. В деле множество несостыковок, а следователи даже не пришли к предварительным выводам относительно обстоятельств отравления. Все это, тем не менее, не помешало британским политикам на самом высоком уровне обвинить в произошедшем Россию. Ни одного доказательства международной общественности Лондон так и не предоставил.