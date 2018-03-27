Москва подготовила нестандартный ответ на высылку дипломатов
Владимир Путин обид не прощает. Российскому президенту свойствен атакующий стиль – он наносит удары там, где их меньше всего ждут, отметил политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, одним из вариантов асимметричного ответа Западу может стать публичная поддержка лидера Северной Кореи перед его встречей с Дональдом Трампом.
Озабочен высылкой российских дипломатов эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов. Он считает, что это тревожный индикатор. "Такое бывает во время войн, когда воюющие стороны высылают дипломатов противника. Но для мирного времени то, что мы наблюдаем, беспрецедентно", – заявил редактор портала "Карнеги.Ру". По его мнению, в Кремле в последнее время царит "миролюбивый дух", и дело может закончиться ответной высылкой дипломатов западных стран из России.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин навал в числе возможных способов усилить давление на Россию ограничение культурного сотрудничества. Не исключил он и проверки имущества россиян за рубежом. Самым важным индикатором того, как далеко готов пойти Запад в оказании давления, эксперт считает ситуацию вокруг газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована не только Россия, но и европейские страны, особенно Германия, пишет "МК".
Карта будущей анти-русской "Антанты". Страны Европы, откуда высланы российские #дипломаты. Англия, Германия, Франция, "дружественные" Италия с Испанией, мелкие подшакальники... в ближайшие дни список может ещё и пополниться, но и так впечатляет: pic.twitter.com/wKdM7vWoHX— Александр (@Alexander_SamRu) 26 марта 2018 г.
Напомним, что в Лондоне 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских спецслужб, было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок". Лондон бездоказательно обвинил Москву и выслал из страны российских дипломатов. Позже к нему присоединились 14 стран ЕС, Канада и США.
"Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", – говорится в сообщении российского МИДа. Ведомство выразило решительный протест, комментируя решение о высылке дипломатов. В МИДе подчеркнули, что подобный шаг является провокационным и не способствует расследованию дела об отравлении Скрипалей, передает телеканал "360".
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