Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой

Президент США Дональд Трамп после затянувшегося молчания наконец-то поздравил главу российского государства с победой на состоявшихся в минувшее воскресенье, 18 марта, выборах. Об этом сообщили в Кремле.

Там подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Помимо прочего, оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества России и США по различным направлениям.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. На следующий день Центральная избирательная комиссия огласила предварительные результаты голосования. Действующий глава государства одержал уверенную победу, набрав более 76% голосов при явке, которая превысила 67%.

Итоги президентских выборов не стали сюрпризом для Вашингтона, заявил представитель Белого дома Хоган Хидли. Кроме того, он заявил, что Дональд Трамп не намерен звонить Владимиру Путину и поздравлять его с победой.

"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам", – сказал Хоган. Стоит отметить, что полтора года назад, когда нынешний глава Белого дома одержал победу на выборах, Путин направил ему поздравительную телеграмму.





Что касается нынешних выборов, то президент России начал получать поздравления задолго до объявления предварительных результатов голосования. Первыми это сделали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Сербии Александр Вучич и ряд других мировых лидеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель со своими поздравлениями изрядно затянули, но все-таки направили обращения в адрес российского лидера. Так, глава германского правительства заявила о важности "продолжения диалога и поддержания отношений" между Россией и Германией и пожелала успеха в решении задач. Руководитель Пятой республики со своей стороны пожелал Владимиру Путину успехов в модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы.