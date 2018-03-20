Трамп поквитался с Путиным за свою слабость

Лидер США Дональд Трамп до сих пор не поздравил с победой на выборах президента России Владимира Путина. Руководитель Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил поведение главы Белого дома его слабостью.

"Путин остается еще на шесть лет. Это означает, что с большой вероятностью он пересидит Трампа", – заявил эксперт в эфире НСН. По словам Лозанского, даже если нынешний президент США будет переизбран на второй срок, ему придется работать с Путиным и думать об интересах своей страны, а не о тех интригах, которые плетут Англия и другие страны НАТО.

Политолог подчеркнул, что Владимира Путина уже поздравили лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. "Трамп, мне кажется, в этом смысле проявляет некую слабость", – полагает аналитик.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Хоган Гидли заявил, что Дональд Трамп и не планировал звонить российскому лидеру и поздравлять его с победой. По словам представителя американского президента, в Вашингтоне не удивлены исходом выборов в России.

"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам", – сказал Хоган. Стоит отметить, что полтора года назад, когда нынешний глава Белого дома одержал победу на выборах, Путин направил ему поздравительную телеграмму.





Сейчас западные лидеры не торопятся направлять поздравления вновь избранному главе российского государства. Первыми это сделали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Сербии Александр Вучич и ряд других мировых лидеров.

Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. 19 марта Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. Явка превысила 67%.