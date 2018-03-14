Выпад обезумевшей Мэй грозит началом третьей мировой войны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте по делу отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, возложила вину за случившееся на Россию. Глава кабмина заявила о высылке российских дипломатов и о намерении приостановить все двусторонние контакты с Москвой. Кроме того, политик сделала грубый выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Речь Терезы Мэй оценил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Сегодня у Терезы Мэй приключилось нечто странное в ее наборе мыслей в голове. Сначала она российских дипломатов решила выслать, потому что решила, что Россия виновна в деле Скрипаля, не имея на то никаких оснований и доказательств на руках. Затем она нашего министра иностранных дел разжаловать захотела, на что она тоже не имеет никаких прав", – рассуждает Вадим Манукян.

Общественный деятель предположил, что Тереза Мэй просто забыла, какой страной она управляет. "Мэй! Вернитесь с небес на землю, займитесь Великобританией и ее проблемами, вспомните наконец про итоги брекзита и почему Вы вообще стали премьер-министром!" – призвал Манукян.

По его мнению, подобные высказывания могут иметь необратимые последствия. "Из-за вот таких эмоциональных необдуманных речей и возникают мировые войны. Не очень хочется проводить аналогии из истории, но Мэй за последние дни наговорила такое, что это уже, откровенно говоря, похоже на безумие в рамках международной политики, и такие поводы реально могут послужить началу той или иной формы войн", – считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

"Германия тоже со своими газовыми заморочками глупостей наговорила на фоне назначения Меркель на очередной срок. В Европе совсем не понимают, что ударом в Путина они фактически запускают механизм развала ЕС? Вместо того, чтобы забыть о своих амбициях и наладить связи с Россией ради торгового сотрудничества и процветания Европы, они все губят на корню. Ноль прагматизма, 100% глупых амбиций, которые прежде всего разрушают саму Европу", – отметил Вадим Манукян.

Как писали Dni.Ru, глава британского кабмина официально обвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на то что никаких доказательств Мэй не предоставила, она анонсировала высылку из страны российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик. Сотрудникам дипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы.

Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.