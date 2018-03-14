Захарова поставила на место оскорбившую Лаврова Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй совершила грубый выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Великобритания передумала приглашать его в Лондон и намерена приостановить все двусторонние контакты с Россией. Об этом Тереза Мэй заявила, выступая в парламенте по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.



Лавров не достоин своего поста, грубо отрезала Мэй. На откровенное хамство главы британского кабинета министров ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Тереза, – обратилась она к политику, – Лавров – российский министр, а не британский". По словам Захаровой, оценку ему может давать только президент России. "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – написала представитель МИДа на своей странице в Facebook.

Глава британского кабмина теперь уже официально обвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на то что никаких доказательств Мэй не предоставила, она анонсировала высылку из страны 23 российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик.





Сотрудникам дипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы. По ее словам, это подорвет возможности российской разведки в Великобритании. Лондон, заявила политик, дал Москве возможность объясниться по делу. "Но они этого не сделали", – сказала она. Кроме того, члены королевской семьи и члены кабинета министров не приедут на чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года.

Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра были найдены лежащими Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было. В связи с происшествием район был оцеплен, а пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии. По версии полиции, обоих отравили нервно-паралитическим газом.





В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своим голословным утверждениям. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.

Из-за отравления Скрипаля Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России, заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон. "Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира", – сказал руководитель внешнеполитического ведомства Туманного Альбиона.

