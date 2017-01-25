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Борис Ефимович Немцов

политик, бывший вице-премьер-министр России
Борис Ефимович Немцов
  • Дата рождения: 9 октября 1959
  • Место рождения: Сочи, Россия
  • Знак зодиака: Весы
  • Дети: Жанна, Антон, Дина, Софья

Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи. Российский политический и государственный деятель, губернатор Нижегородской области (в 1991-1997 годах), министр топлива и энергетики (апрель-ноябрь 1997-го), вице-премьер правительства Российской Федерации (в 1997-1998 годах), народный депутат России (в 1991-1993 годах).

Основатель фракции "Союз правых сил", депутат Ярославской областной думы шестого созыва (с 8 сентября 2013 года), сопредседатель Республиканской партии России - Партии народной свободы (с 16 июня 2012 года), один из создателей и лидеров движения "Солидарность", член Координационного совета российской оппозиции. Ученый-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 работ. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве.

Видео

Не прожившая и года в браке 19-летняя дочь Немцова закрутила новый роман

Не прожившая и года в браке 19-летняя дочь Немцова закрутила новый роман
Дина Немцова поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Оказывается, девушка недавно нашла себе избранника на популярном сайте знакомств. Жизнь наследницы погибшего политика за последние полтора года, как говорится, бьет ключом.

"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова

"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова
Наследница покойного политика Дина Немцова пооткровенничала с подписчиками в своем микроблоге. Девушка рассказала о нелегком решении уйти от мужа. Дина Немцова и ее друг детства, а впоследствии муж Дмитрий Матевосов в браке прожили всего полгода.

19-летняя внебрачная дочь Бориса Немцова впервые показалась людям после развода

19-летняя внебрачная дочь Бориса Немцова впервые показалась людям после развода
Дочь Бориса Немцова и ведущей Екатерины Одинцовой Дина развелась с мужем через два месяца после венчания. С тех пор она пропала с радаров. История любви Дины Немцовой с ее молодым человеком Дмитрием Матевосовым длилась почти пять лет.

Украинская модель в подробностях рассказала о первых минутах после убийства Немцова

Украинская модель в подробностях рассказала о первых минутах после убийства Немцова
Украинская модель Анна Дурицкая дала откровенное интервью. Девушка в подробностях рассказала об убийстве российского политика Бориса Немцова. Манекенщица была близкой подругой Бориса Немцова.

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Наследница политика Бориса Немцова вышла замуж. 18-летняя Дина Немцова и ее избранник Димитрий Матевосов планировали пожениться в следующем году, но решили поспешить. О радостном событии в личном микроблоге сообщила экс-избранница политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова.

18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе
Несмотря на юный возраст, Дина Немцова решила обручиться со своим возлюбленным. На протяжении трех лет она встречается с Димитрием Маревосовым. 1 июля дочь Бориса Немцова опубликовала в инстаграм-аккаунте фотографию своей правой руки, на безымянном пальце которой красуется кольцо.

Жену Немцова назвали ровесницей его мамы

Жену Немцова назвали ровесницей его мамы
У покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого ему подарила телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова. На днях 23-летний наследник политика вышел в свет с матерью, сестрой и женой. Почему-то пользователи Сети высказали убеждение, что избранница Антона выглядит ровесницей его мамы. В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения".

"Мутная" пассия Немцова объявилась в неожиданном месте

"Мутная" пассия Немцова объявилась в неожиданном месте
Анну Дурицкую в последние годы знают исключительно в свете убийства политика Бориса Немцова. На какое-то время женщине удалось пропасть из поля зрения СМИ, однако сейчас стало известно, что 25-летняя красотка стала финалисткой конкурса красоты. Анна Дурицкая участвует в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и даже смогла пройти в финал престижного соревнования.

Власти США устроили грязную провокацию у посольства России

Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
В Вашингтоне состоялась церемония переименования площади перед посольством России. Она получила имя Бориса Немцова. Председатель Фонда Бориса Немцова, российский журналист Владимир Кара-Мурза на своей странице в Twitter сообщил о переименовании площади перед посольством России в Вашингтоне.

Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"

Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
В студию программы "Пусть говорят" 7 сентября пришла любовница убитого Бориса Немцова Екатерина Ифтоди, доказавшая недавно в суде что ее ребенок – сын известного политика. Женщина рассказала о том, что через что ей пришлось пройти в битве за установление отцовства. Теперь еще один сын Немцова вступает в битву за наследство политика.

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