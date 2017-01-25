Борис Ефимович Немцов политик, бывший вице-премьер-министр России

Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи. Российский политический и государственный деятель, губернатор Нижегородской области (в 1991-1997 годах), министр топлива и энергетики (апрель-ноябрь 1997-го), вице-премьер правительства Российской Федерации (в 1997-1998 годах), народный депутат России (в 1991-1993 годах).

Основатель фракции "Союз правых сил", депутат Ярославской областной думы шестого созыва (с 8 сентября 2013 года), сопредседатель Республиканской партии России - Партии народной свободы (с 16 июня 2012 года), один из создателей и лидеров движения "Солидарность", член Координационного совета российской оппозиции. Ученый-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 работ. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве.