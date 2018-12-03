Высокомерный Трамп влип в новый скандал
Американский лидер оставил главу принимающей стороны в
гордом одиночестве и вышел из зала. "Выведите меня отсюда", – такие
слова Трампа услышали журналисты и рассмеялись.
Капризы лидера США начались за несколько часов до начала встречи "Двадцатки". Находясь в самолете по пути в Аргентину, Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным, приведя в качестве аргумента недавнюю провокацию украинских военных в Керченском проливе. В Кремле на это сказали, что благодаря этому у Путина появятся лишних два часа для важных переговоров.
Прилетев в Буэнос-Айрес, Трамп продолжил демонстрировать всему миру свой нрав. Встречаясь с президентом принимающей страны, американский лидер бросил на пол приемник синхронного перевода.
Выслушав приветственную речь Маурисио Макри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашем языке, чем в моем переводе", – сказал Трамп и кинул на пол устройство синхронного перевода и наушники.
Что касается общения с Владимиром Путиным, краткий обмен мнениями у лидеров двух держав на саммите все-таки был. Полноформатный диалог президентов России и США может состояться летом 2019 года на очередной встрече "Большой двадцатки".
С отказом певицы приезжать в Москву началась ротация артистов
Артистка попросила прекратить ее утешать
Супруга футболиста поделилась откровениями в Instagram
Артист посетил спектакль "Самоубийца"