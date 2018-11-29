Саммит G20 под угрозой срыва после наглой выходки Трампа

Открывающийся завтра, 30 ноября саммит G20 в Аргентине может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последние форумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем, напоминает европейская пресса. Да к тому же президент США подлил масла в огонь, отменив в последний момент встречу с Владимиром Путиным.



Французская Le Figaro пытается понять, как поведет себя Трамп на очередном саммите G20, который стартует завтра в Буэнос-Айресе. По мнению газеты, масштабная встреча рискует обернуться провалом из-за позиции, занимаемой президентом США по вопросам торговли и изменения климата.

Собрание двадцати влиятельнейших глав государств планеты еще не проходило в атмосфере столь высокой напряженности. "Учитывая серьезные трудности, связанные с позицией США, будет непросто прийти к подписанию общих текстов", – предполагает источник французской газеты в Елисейском дворце.

Кроме многочисленных дипломатических поводов для напряженности, раскол в ряды участников саммита вносят два вопроса мирового значения: торговля и климат. Автор статьи напоминает, что в последние недели "самопровозглашенный чемпион по заключению сделок" Дональд Трамп не прекращает то хвалить, то ругать Китай. При этом американский президент сначала заявил о возможном соглашении с Си Цзыньпином, а потом пригрозил новыми таможенными пошлинами Пекину.

В вопросе об изменении климата Дональд Трамп рискует оказаться в одиночестве за столом лидеров G20, ожидая вступления в должность бразильского президента-евроскептика Жаира Болсонару. Интересно, что сам же Трамп с недоверием отнесся к выводам объемного доклада о воздействии глобального потепления на США, подготовленного его собственной администрацией.





Стоит напомнить, что участие Дональда Трампа в последних международных встречах не принесло им спокойствия, в рядах мировых лидеров наметился раскол. К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде резидент США отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в истории этого формата.

По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение Джастина Трюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий. Американский президент назвал его лжецом, финансовый советник Трампа заявил об ударе в спину, а советник по вопросам торговли хозяина Белого дома сказал, что Трюдо приготовлено особое место в аду.

Прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее тоже завершился без подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США. "Эти два прецедента не выходят из головы каждого из дипломатов за три дня до саммита в Буэнос-Айресе", – пишет Le Figaro.





Но это, как говорится, еще цветочки. Капризный Трамп, находясь в самолете по пути в Аргентину, ко всему прочему отменил встречу с российским президентом. Президент США получил, наконец, доклад своих силовиков об инциденте в Черном море.



Несколько дней он не мог добиться от помощников внятной информации о случившемся. Через сутки после провокации в Керченском проливе он коротко сказал, что ему этот инцидент не нравится. Еще через день американский лидер что-то пробурчал на ходу о том, что ему не нравится эта агрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежней оценке произошедшего всего одно слово.

Наконец, сегодня утром глава Америки пообещал разобраться с произошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основе специального доклада, который еще не готов. А вечером 29 ноября Трамп взял и отменил переговоры с Путиным.



Трамп по инциденту в Чёрном море: Надо разобраться, было ли предупреждение



Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается изучить инцидент в районе Керченского пролива и «разобраться в нём». Такое заявление Трамп сделал за сутки до начала саммит... https://t.co/qsdaDPECRM pic.twitter.com/IRuexhPw8N — Мировое обозрение (@ObozrenieMira) 29 ноября 2018 г.

А тем временем до открытия саммита G20 остаются считанные часы. Эксперты говорят, что успех этой представительной международной встречи зависит от настроений одного человека – Дональда Трампа.

Станет ли этот форум, 13-й по счету полноценной площадкой для обмена мнениями и выработки важных для планеты решений, или все сведется к выяснению отношений и демонстрации амбиций политических лидеров? На этот вопрос мир получит ответ уже совсем скоро.

